Χωρίς κόπο, σε ένα αδιάφορο ματς, ο Αρης επικράτησε και πάλι του... άδειου ΟΦΗ (3-1) και παραμένει στην διεκδίκηση της 5ης θέσης γοήτρου. Κουαμέ (2) και Γκαρέ τα γκολ της νίκης.

Ο Κριστιάν Κουαμέ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Άρη και μάλιστα ο επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού πέτυχε δύο τέρματα στον ίδιο αγώνα έπειτα από τον Δεκέμβριο του 2021 και την εποχή που αγωνιζόταν στην Άντερλεχτ.

Ο Μπενχαμίν Γκαρέ βρήκε το 3ο του φετινό γκολ σ’ ένα παιχνίδι όπου ο Άρης ήταν ανώτερος του ΟΦΗ ο οποίος δείχνει να έχει «σβήσει» έπειτα από την κατάκτηση του Κυπέλλου και την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Ο Νέιρα φρόντισε πάντως να πετύχει ένα καταπληκτικό γκολ.

Λίγες αλλαγές στις 11άδες

Με εξαίρεση την αναγκαστική αντικατάσταση του Τίνο Καντεβέρε με τον Κριστιάν Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν άλλαξε τίποτε στην 11αδα του. Επέμεινε στο ίδιο σχήμα (4-2-3-1) και στα ίδια πρόσωπα σε σχέση με τον – προ εβδομάδας – αγώνα στην Κρήτη με τη μεσοεπιθετική τριάδα των Ντούντου-Γκαρέ-Πέρεθ, τους μέσους Ράτσιτς-Γένσεν και την αμυντική τετράδα των Φρίντεκ-Φαντιγκά-Φαμπιάνο και Ροζ.

Για τον ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σύγκριση με την 11αδα της περασμένης εβδομάδας. Στην τριάδα της άμυνας παρέμειναν οι Λαμπρόπουλος-Πούγγουρας-Κρίζμανιτς, επανήλθε ο Ανδρούτσος (δίπλα στον Κανελλόπουλο) στον άξονα καθώς οι Αθανασίου-Σενγκέλια ήταν οι δύο full back και η επιθετική τριάδα αποτελούταν από τους Φούντα-Νους και Ισέκα αντί του Σαλσίδο.

Ο Γκαρέ μετουσίωσε την υπεροχή

Ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στο πρώτο 20λεπτο. Πίεσε ψηλά, καταστρέφοντας το build up του ΟΦΗ και μέσα από τα κλεψίματα μπάλας είχε τουλάχιστον τρεις στιγμές στα πρώτα 10-11 λεπτά του αγώνα. Λίγο η αναποφασιστικότητα του Πέρεθ στο 5ο λεπτό και περισσότερο η αστοχία των Γκαρέ-Κουαμέ μέσα σ’ ένα λεπτό οδήγησαν στη μη αξιοποίηση των στιγμών. Οι «κίτρινοι» δικαιώθηκαν στο 19’ σε μία φάση όπου και πάλι βρήκαν ανοιχτούς διαδρόμους. Στη δεύτερη φετινή ασίστ του ο Κουαμέ έστρωσε στον Μπενχαμίν Γκαρέ ο οποίος με πλασέ έκανε το 1-0.

Ο Κουαμέ σκόραρε μετά από 407 ημέρες!

Σε αντίθεση με την επιθετικογενή ομάδα των προηγούμενων αγώνων, ο ΟΦΗ ήταν απογοητευτικός όταν είχε την μπάλα στα πόδια του στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Μόλις στο 32ο λεπτό έκανε το πρώτο σουτ του στην εστία του Άρη, δύο λεπτά αργότερα είχε την πρώτη στιγμή του με το ψαλιδάκι του Τιάγκο Νους όπου ο Αθανασιάδης έδειξε τα αντανακλαστικά του.

Αυτή η ευκαιρία αφύπνισε τον Άρη ο οποίος είχε σπουδαία στιγμή με τον Γένσεν στο 41’. Δευτερόλεπτα μετά, ο Κριστιάν Κουαμέ σκόραρε έπειτα από 407 ημέρες! Ο επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού νίκησε κατά κράτος στον αέρα τον Αθανασίου και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-0, στο παρθενικό του γκολ με τη φανέλα του Άρη. Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Πρόβλημα με Πέρεθ, δύο αλλαγές ο ΟΦΗ

Ένα τράβηγμα στη γάμπα έθεσε τον Κάρλες Πέρεθ εκτός αγώνα καθώς – για διαφορετικό λόγο – αναγκαστικές ήταν και οι αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο ΟΦΗ σε μια προσπάθεια του Χρήστου Κόντη να λύσει τα αγωνιστικά προβλήματα της ομάδας του με νέα πρόσωπα σε άμυνα και μεσαία γραμμή. Οι Κρητικοί ήταν πιο δραστήριοι σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, όχι όμως και απειλητικοί για την εστία του Αθανασιάδη. Το ίδιο ίσχυσε και για τον Άρη καθώς ήταν τσαπατσούλης έχοντας την μπάλα έξω από την περιοχή του αντιπάλου.

Το δοκάρι του Ράτσιτς και ο Αθανασιάδης

Ο Ούρος Ράτσιτς έψαξε το σουτ από το ύψος της περιοχής και τελικώς το βρήκε στο 60’ αλλά η μπάλα χτύπησε στο δεξί κάθετο δοκάρι. Ο ΟΦΗ αναζήτησε δρόμο επιστροφής μέσα από τις κάθετες πάσες στην πλάτη της άμυνας του Άρη κι αυτό έγινε στο 64’ αλλά ο Νους πέταξε στα σκουπίδια μια μοναδική ευκαιρία καθώς νικήθηκε για δεύτερη φορά από τον Γιώργο Αθανασιάδη στο τετ α τετ και σε μια προσπάθειά του να «σκάψει» την μπάλα πάνω από τον έμπειρο τερματοφύλακα. Στο 75’, ξανά ο Αθανασιάδης απέκρουσε σε δυνατό σουτ του Καραχάλιου εκτός περιοχής.

Ο Κουαμέ και το αριστούργημα του Νέιρα

Οι τίτλοι τέλους έπεσαν στο 78’ όταν ο Γιάννης Γιαννιώτας επωφελήθηκε μιας κόντρας, μπήκε στην περιοχή από τη δεξιά πλευρά και σέρβιρε στον Κριστιάν Κουαμέ ο οποίος με εύκολοι πλασέ έκανε το 3-0. Το υπόλοιπο διάστημα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Αυτό δεν αλλοίωσε όμως την επιθυμία του Νέιρα ο οποίος πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο 88’ με καταπληκτική εκτέλεση από το ύψος της περιοχής μείωσε σε 3-1 που ήταν και το τελικό σκορ.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Φρίντεκ (Άρης), Πούγγουρας (ΟΦΗ).

MVP: Πολύ καλό παιχνίδι από τον Κριστιάν Κουαμέ με ασίστ και γκολ, στο πρώτο ημίχρονο. Ο επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού έκανε πολλές δουλειές στο γήπεδο.

Στο ύψος τους: Ράτσιτς και Γένσεν ήταν κυρίαρχοι στον άξονα ενώ ο Γκαρέ βρήκε το 3ο φετινό γκολ του. Ο Αθανασιάδης κράτησε την ομάδα του σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις. Καταπληκτικό γκολ από τον Νέιρα για τον ΟΦΗ.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Γενικώς ο ΟΦΗ του πρώτου ημιχρόνου. Ακίνδυνοι επιθετικοί, καμία συνεργασία μεταξύ μεσαίας γραμμής και άμυνας.

Η «γκάφα»: Ο ΟΦΗ έκανε πολλά λάθη στο πρώτο ημίχρονο.

Το «στραγάλι»: Δεν είχε δύσκολη δουλειά ο Γιώργος Κόκκινος και ο VAR Τάσος Σιδηρόπουλος. Ο ΟΦΗ ζήτησε πέναλτι σε χτύπημα της μπάλας στο χέρι του Ροζ εντός περιοχής αλλά η απόφαση των διαιτητών ήταν ότι δεν ήταν σε θέση που να «μεγαλώνει» το σώμα του στόπερ του Άρη.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης ήταν κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα το σκορ αυτού (2-0) ήταν πλασματικό βάσει των ευκαιριών που είχε. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο. Στις ευκαιρίες του ΟΦΗ, ο Άρης είχε τον Γιώργο Αθανασιάδη.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαντιγκά (70’ Τεχέρο), Φαμπιάνο, Ροζ, Φρίντεκ, Γένσεν (63’ Χόνγκλά), Ράτσιτς, Πέρεθ (46’ Γιαννιώτας), Γκαρέ (82’ Νινγκ), Ντούντου (63’ Μπουσαΐντ), Κουαμέ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος (46’ Κωστούλας), Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κανελλόπουλος (69’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος (46’ Αποστολάκης), Φούντας (80’ Ρομάνο), Σενγκέλια, Νους (76’ Νέιρα), Ισέκα.