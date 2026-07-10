Η πρόταση του Στεφάν Λανουά για επαναφορά των Ελλήνων διαιτητών (με ξένους VAR-AVAR) σε ντέρμπι συνοψίζεται πάνω σε συγκεκριμένα σημεία.

Ενόψει της προσεχούς συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (ΕΕΠ) στην Πέμπτη (16/07) η πρόταση του Στεφάν Λανουά για επαναφορά Ελλήνων διαιτητών (με ξένους VAR-AVAR) συνοψίζεται στα εξής σημεία:

Το γιατί να συμβεί αυτό.

• Η πρόταση ευθυγραμμίζεται με τη σύσταση της UEFA για ορισμό μόνο Ελλήνων διαιτητών στις εγχώριες διοργανώσεις.

• Οι Έλληνες διαιτητές είχαν υψηλή απόδοση στο Κύπελλο Ελλάδας και έχουν παρουσιάσει σημαντική πρόοδο και σε επίπεδο UEFA.

• Η εξέλιξή τους προϋποθέτει απαραιτήτως συμμετοχή σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων.

• Η διαθεσιμότητα ξένων διαιτητών elite και 1ης κατηγορίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ πανευρωπαϊκά μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ξένους διαιτητές στα εγχώρια πρωταθλήματα.

Πώς θα εφαρμοστεί;

• Ορισμός Ελλήνων διαιτητών με ξένους VAR και AVAR στους αγώνες μεταξύ ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

• Συνεχής αξιολόγηση της απόδοσής τους έως το τέλος του πρώτου και του δεύτερου γύρου.

• Συναντήσεις με την Επιτροπή τον Δεκέμβριο και πριν από την έναρξη των Play Offs για την αξιολόγηση της απόδοσης των διαιτητών.

• Απόφαση, βάσει της απόδοσης των διαιτητών, αν θα οριστούν Έλληνες και στα Play Offs.

Η πρόταση εστάλη στα μέλη της Επιτροπής και στους εκπροσώπους των ΠΑΕ που συμμετέχουν σε αυτή για να έχουν χρόνο να την επεξεργαστούν και απόφαση θα ληφθεί στην επόμενη ΕΕΠ (περί τα τέλη Ιουλίου).