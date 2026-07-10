Συλλυπητήρια από ΠΑΕ και ΚΑΕ Αρης για τον χαμό της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Άρης με ανακοινώσεις του εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον τραγικό χαμό της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ.

Θλίψη σε όλο τον κόσμο του αθλητισμού της χώρας έχει προκαλέσει η είδηση το τραγικού χαμού της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη. Με το που έγινε γνωστή αυτή η θλιβερή είδηση, ομάδες εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους.

Ανακοίνωση για τον τραγικό χαμό της 16χρονης εξέδωσαν ΠΑΕ και ΚΑΕ Άρης, με την ΠΑΕ να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της 15χρονης αθλήτριας της ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Π.Α.Ο.Κ., Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει...».

Η ΚΑΕ από την πλευρά της τόνισε τα εξής: «Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο της 15χρονης αθλήτριας της ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Π.Α.Ο.Κ., Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, σε τροχαίο δυστύχημα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους της νεαρής αθλήτριας που τόσο πρόωρα και αδόκητα έφυγε από τη ζωή. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάζει...».