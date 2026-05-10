Superleague, η βαθμολογία των playoffs «5-8»: Σταθερά πρώτος ο Λεβαδειακός
Λεβαδειακός και Αρης πέτυχαν εύκολες νίκες κόντρα σε Βόλο και ΟΦΗ αντίστοιχα και συνεχίζουν οι δύο τους την... άτυπη μάχη για την κατάκτησης της 5ης θέσης, που πάντως δεν δίνει τίποτα ουσιαστικό.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Άρης-ΟΦΗ 3-1
Βόλος-Λεβαδειακός 0-3
Η βαθμολογία (4η αγωνιστική)
5. Λεβαδειακός 28
6. Αρης 25
7.ΟΦΗ 20
8. Βόλος 17
Η επόμενη αγωνιστική (5η)
Βόλος-Άρης
Λεβαδειακός-ΟΦΗ
H τελευταία αγωνιστική (6η)
Άρης-Λεβαδειακός
ΟΦΗ-Βόλος
