Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κυνηγώντας ένα ιστορικό αήττητο σερί απέναντι στον Ολυμπιακό και ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τον τίτλο ή τη δεύτερη θέση.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει απόψε για τρίτη φορά φέτος στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και το κάνει κουβαλώντας κάτι που σπάνια είχε απέναντι στον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Ψυχολογία, αυτοπεποίθηση και μια ιστορική ευκαιρία.

Ο «Δικέφαλος» έχει ήδη φύγει μία φορά νικητής από το Φάληρο και μία ακόμη αήττητος, χωρίς μάλιστα να δεχθεί γκολ στις δύο προηγούμενες παρουσίες του. Και τώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα ρεκόρ που δεν έχει καταφέρει ποτέ στην ιστορία του απέναντι στους Πειραιώτες.

Από το 1931, όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ περισσότερα από τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Εκεί βρίσκεται τώρα. Στα τέσσερα. Και το αποψινό παιχνίδι μπορεί να γίνει το πέμπτο.

Το προηγούμενο καλύτερο σερί είχε καταγραφεί τη διετία 1986-87, με τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς ήττα. Τότε ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει 1-0 και 4-1 στην Τούμπα, είχε πάρει ισοπαλία 1-1 στο ΟΑΚΑ και είχε ακολουθήσει το ιστορικό 6-1 στις Σέρρες.

Απόψε στο φαληρικό στάδιο η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ψάχνει μόνο το ρεκόρ. Ψάχνει και ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη δεύτερη θέση ακόμη και για τον τίτλο. Με ισοπαλία παραμένει ισόβαθμη με τον Ολυμπιακό, κρατώντας την υπεροχή στην ισοβαθμία. Με νίκη, όμως, διατηρεί ανοικτή την κουβέντα για τον τίτλο σε μια χρονιά που, παρά τα σκαμπανεβάσματα, συνεχίζει να βγάζει αντίδραση.

Υπάρχει και κάτι ακόμη. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει απόψε, θα φτάσει τρεις νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Κάτι που έχει συμβεί μόλις δύο φορές στην ιστορία του. Το 1976 και το 2010.

Το 2026 έχει ήδη γράψει δύο νίκες. Το 2-0 του Κυπέλλου στο Φάληρο τον Ιανουάριο και το πρόσφατο 3-1 στην Τούμπα για τα πλέι οφ.

Τα πλάνα Λουτσέσκου

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει τον Χόρχε Σάντσες, που έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Εκτός παραμένουν επίσης οι Γιακουμάκης, Λόβρεν και Καμαρά.

Ο Παβλένκα αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια μετά την καθοριστική παρουσία του στην Τούμπα. Στην άμυνα, ο Κένι θα είναι δεξιά, ο Μπάμπα αριστερά και το δίδυμο Κεντζιόρα – Μιχαηλίδης στα στόπερ.

Στη μεσαία γραμμή, ο Ζαφείρης μοιάζει δεδομένος μετά την πολύ καλή του εμφάνιση στο προηγούμενο παιχνίδι, με τον Μεϊτέ να παραμένει φαβορί για παρτενέρ του, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν δείχνει απόλυτα έτοιμος μετά το πρόβλημα στο ισχίο. Αν δεν ξεκινήσει ο Γάλλος, τη θέση θα πάρει ο Οζντόεφ.

Μπροστά, ο Τάισον θα κινηθεί αριστερά, ο Ζίβκοβιτς δεξιά και ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ, που έρχεται από δύο γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό.