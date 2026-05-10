Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
Τα... ρέστα τους όσον αφορά τις όποιες πιθανότητες έχουν για κατάκτηση της φετινής Stoiximan Superleague παίζουν σήμερα (10/5) στο «Γ. Καραϊσκάκης» Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.
Οι δυο ομάδες είναι ισόβαθμες στην 2η θέση των Playoffs, στο -6 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και θέλουν εκτός από νίκη και ένα «στραβοπάτημα» της Ένωσης κόντρα στον Παναθηναϊκό για να ελπίζουν.
Σέντρα στις 19:30 και μετάδοση από το Cosmote Sport 3.
