ΠΑΟΚ: Δεν μπορεί να γλιτώσει γύρο στα προκριματικά του Champions League
Μία αγωνιστική πριν το φινάλε στην τουρκική Super Lig, η Γαλατάσαραϊ εξασφάλισε τον τίτλο του πρωταθλητή, με τη Φενέρμπαχτσε με τη σειρά της να τερματίζει δεύτερη και να πηγαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.
Κάτι που όπως επισημαίνει το Football Meets Data, σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν δύναται πλέον να γλιτώσει γύρο σε περίπτωση που τερματίσει δεύτερος στα playoffs της Stoiximan Super League. Βλέπετε, η Φενέρ έχει μεγαλύτερο συντελεστή από τους Θεσσαλονικείς, έτσι θα επωφεληθεί αυτή από το rebalancing αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το φετινό Europa League και τερματίσει στην πρώτη τετράδα στην Premier League.
Σε αυτή την περίπτωση, τα Καναρίνια θα χρειάζονται να μείνουν εκτός δυάδας στα πρωταθλήματά τους ο Ολυμπιακός και η Ρέιντζερς. Παράλληλα, μαζί με τον ΠΑΟΚ, την ευκαιρία να γλιτώσουν γύρο έχασαν επίσης οι Ζάλτσμπουργκ και Σέλτικ.
With 🇹🇷 Fenerbahçe confirming a place in 🔵 UCL qualifiers, the following teams can no longer move from 🔵 UCL Q2 to Q3 as a result of UEL title holder rebalancing:— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 9, 2026
❌ 🇬🇷 PAOK
❌ 🇦🇹 Salzburg
❌ 🏴 Celtic
If 🏴 Aston Villa win 🟠 UEL and finish Top 4, 🇳🇴 Bodø/Glimt 100% moves… pic.twitter.com/RaFVwr6w3g
