Ματσάν στο Gazzetta: «Αξίζαμε τις αποδοκιμασίες, τελικός το ματς με την ΑΕΛ Novibet»

Ο εκ των πρωταγωνιστών του Παναιτωλικού στην ανατροπή - μισή παραμονή στο Περιστέρι, Αλεξάντρου Ματσάν, μίλησε στο Gazzetta για τη νίκη επί του Ατρόμητου και τον ερχόμενο «τελικό» με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Παναιτωλικός «ξόρκισε» τους εφιάλτες που προέκυψαν από το αρνητικό σερί τεσσάρων αγωνιστικών, με απολογισμό τρεις ήττες και μια ισοπαλία, καθώς νίκησε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι κα έκανε αποφασιστικό βήμα παραμονής στη Stoiximan Super League. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανατροπή του Τίτορμου έπαιξαν οι αλλαγές του Γιάννη Αναστασίου με την έναρξη του δεύτερου μέρους, που άλλαξαν τη ροή του ματς. Ο λόγος για τον Αλεξάντρου Ματσάν και τον Ανδρέα Μπουχαλάκη.

Ο Ρουμάνος χαφ ήρθε από τον πάγκο και όχι απλά ανέβασε επίπεδο τα Καναρίνια, όπως κάνει στα περισσότερα ματς στην παρθενική του χρονιά στο Αγρίνιο, αλλά πέτυχε και το γκολ της ισοφάρισης, το οποίο έβαλε την ομάδα του στο παιχνίδι.

Ο βραχύσωμος (1,68μ.) μέσος «τρέχει» φανταστική σεζόν με τα κιτρινομπλέ, έχοντας 6 γκολ και 3 ασίστ σε 38 εμφανίσεις, όντας ο κινητήριος «μοχλός» στη δημιουργία της ομάδας του και με σημαντική προσφορά σε εκτελεστικό επίπεδο.

Ο Ματσάν μίλησε στο Gazzetta μετά τη φανταστική του εμφάνιση στο «διπλό»... μισή παραμονή στο Περιστέρι και αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Παναιτωλικού για την εξασφάλιση της παραμονής το συντομότερο δυνατό, στα «παράπονα» των φιλάθλων της ομάδας και φυσικά στον ερχόμενο «τελικό» με την ΑΕΛ Novibet, στο Αγρίνιο.

«Ξαφνικά εμφανίστηκε πίεση, χαλαρώσαμε και μετά δεν μας έβγαινε τίποτα»

Αλέξαντρου, μεγάλη νίκη. Ήρθες από τον πάγκο, σκόραρες το γκολ της ισοφάρισης και ήσουν πρωταγωνιστής. Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις μετά από αυτό το αποτέλεσμα που φέρνει τον Παναιτωλικό πιο κοντά στον στόχο της παραμονής;

«Ξεκινήσαμε το παιχνίδι χωρίς την απαραίτητη συγκέντρωση και παραλίγο να μας κοστίσει να μέναμε πίσω με διαφορά δύο γκολ. Φυσικά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι μία πολύ μεγάλη νίκη για εμάς. Πριν από τα Play Out, η διαφορά ήταν στους εννέα βαθμούς και ξαφνικά εμφανίστηκε πίεση. Με αυτή τη νίκη μπορούμε να "ανασάνουμε" λίγο και να απολαύσουμε το παιχνίδι».

Γιατί θεωρείς ότι ο Παναιτωλικός είχε αυτό το κακό σερί μετά τη σημαντική νίκη στην έδρα της ΑΕΛ Novibet;

«Δεν έχω μία ξεκάθαρη εξήγηση, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω πως χαλαρώσαμε λίγο και μετά ό,τι και να κάναμε δεν μας έβγαινε στο παιχνίδι μας. Ήταν λίγο απ' όλα».

«Ο Αναστασίου μας είπε να παίξουμε με γενναιότητα, το γκολ είναι αφιερωμένο στη σύζυγο και την κόρη μου»

Μπήκες στο παιχνίδι μαζί με τον Μπουχαλάκη στην αρχή του δεύτερου μέρους κι αλλάξατε τη ροή του αγώνα. Τι σας είπε ο κόουτς Αναστασίου στο ημίχρονο;

«Μας είπε να μπούμε μέσα και να παίξουμε με γενναιότητα, για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το παιχνίδι».

Ήταν ένα πολύ σημαντικό γκολ επειδή «έβαλε» τον Παναιτωλικό, ενώ ο Ατρόμητος ήταν ανώτερος. Πού το αφιερώνεις;

«Στη σύζυγό μου και στην κόρη μου».

«Το ποδόσφαιρο είναι φανταστικό επειδή σου δίνει νέα ευκαιρία»

Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Κηφισιά ο Παναιτωλικός έχασε και αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους της ομάδας, όμως σήμερα η ομάδα επέστρεψε στις νίκες και ήσασταν πάλι μια «γροθιά» μετά το ματς...

«Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν πηγαίνουν πάντα όλα όπως θέλεις. Νομίζω με την εμφάνισή μας αξίζαμε τις αποδοκιμασίες στο προηγούμενο ματς. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι φανταστικό. Έχεις μια νέα ευκαιρία για να αποδείξεις πως το προηγούμενο παιχνίδι ήταν απλά ένα λάθος. Αυτό κάναμε απόψε».

Ακολουθεί ένα σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet στο Αγρίνιο, στο οποίο η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να κάνει ακόμα ένα βήμα προς την παραμονή. Ποιο είναι το μήνυμά σου προς τον κόσμο;

«Φυσικά είναι σαν τελικός για εμάς. Θα βγούμε στο γήπεδο για να τα δώσουμε όλα».