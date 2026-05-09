Ο κακός Παναιτωλικός του πρώτου ημιχρόνου, μεταμορφώθηκε στην επανάληψη με την είσοδο Ματσάν - Μπουχαλάκη, ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ και με το 2-1 (Μάτσαν, Γκαρσία) επί του Ατρομήτου έκανε το πιο αποφασιστικό άλμα σωτηρίας!

Ο Παναιτωλικός έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί του σε τέσσερα ματς Play Out με τρεις ήττες και μια ισοπαλία και έκανε αποφασιστικό βήμα παραμονής. Ο Τίτορμος επικράτησε του μαθηματικά αδιάφορου και πρώτου στο «μίνι» πρωτάθλημα, Ατρομήτου, με 2-1, κάνοντας σπουδαία ανατροπή στο Περιστέρι.

Οι Κιτρινομπλέ έφτασαν τους 34 βαθμούς και είναι στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη και τον 13ο Πανσερραϊκό, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ντούσαν Κέρκεζ «κατέβασε» τον γηπεδούχο Ατρόμητο σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Αθανασίου στην εστία, με τους Ούρονεν, Σταυρόπουλο, Μήτογλου και Ουκάκι μπροστά του, με τον τελευταίο να χρησιμοποιείται ως δεξί μπακ, αν και εξτρέμ. Μουτουσαμί - Τσιγγάρας στα χαφ και οι Πνευμονίδης, Τσούμπερ,Τσιλούλης πίσω από τον προωθημένο Μπάκου.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον φιλοξενούμενο Παναιτωλικό σε σχηματισμό 4-3-3. O Koυτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Γκράναθ, Κόγιτς και Αποστολόπουλο μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ο Μλάντεν στο «6», με τους Σατσιά - Εστεμπάν εσωτερικούς χαφ. Λομπάτο - Σμυρλής εξτρέμ και φορ ο Γκαρσία. Έπτά αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ματς με την Κηφισιά, με 5/7 από τη μέση και μπροστά, ενόψει του ερχόμενου ματς της Τρίτης με την ΑΕΛ Novibet στο Αγρίνιο.

Κυριαρχία του Ατρομήτου και γρήγορο γκολ

Το πρώτο μέρος άνηκε στον Ατρόμητο, ο οποίος κυριάρχησε σε σχέση με τον Παναιτωλικό των πολλών αλλαγών και δημιούργησε πολλά ρήγματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Μόλις στο 2ο λεπτό ο Πνευμονίδης απείλησε με κεφαλιά αλλά ο Κουτσερένκο έχει απάντηση.

Στο 7ο λεπτό οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Ο Ουκάκι έβγαλε την μπαλιά από τα δεξιά και ο Τσούμπερ εξ επαφής έκανε το 1-0. Δυο λεπτά αργότερα ο Μουτουσαμί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Μπάκου στον Μαυρία, στην αρχή της φάσης.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν, με κύριους εκφραστές τον Τσούμπερ, τον Τσιλούλη και τον Μπάκου, όμως οι δυο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα με το σκορ στο 1-0 υπέρ του Ατρομήτου.

Oι αλλαγές του Αναστασίου το «γύρισαν»!

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Γιάννης Αναστασίου έκανε δυο αλλαγές στη μεσαία γραμμή, με την είσοδο των Μπουχαλάκη - Ματσάν και άλλαξε το ματς, καθώς ο Παναιτωλικός ισορρόπησε στον άξονα.

Στο 49ο λεπτό ο Ατρόμητος είχε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει το προβάδισμα του. Ο Τσιλούλης πέρασε την μπαλιά στην περιοχή, ο Μπάκου έφυγε στην πλάτη του Μλάντεν και αστόχησε σε τετ α τετ με τον Κουτσερένκο.

Ο Παναιτωλικός βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 51'. Ο Σμυρλής έκλεψε την μπάλα από τον Ουκάκι, έπαιξε με τη μία για τον Ματσάν, ο οποίος νίκησε σε τετ α τετ τον Αθανασίου για το 1-1. Ο Ατρόμητος θα μπορούσε να απαντήσει άμεσα, στο 53', όταν ο Μπάκου έκλεψε από τον Μλάντεν, έκανε σέντρα - σουτ από δεξιά μέσα από την περιοχή και ο Κουτσερένκο είχε απάντηση.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού ο VAR Βεργέτης κάλεσε για δεύτερη φορά τον διαιτητή Ματσούκα, αυτή τη φορά για πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού σε ανατροπή του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία από τον Μπάκου. Ο Αργεντινός φορ που κέρδισε την παράβαση, ανέλαβε την εκτέλεση από τα έντεκα βήματα και «υπέγραψε» την ανατροπή, κάνοντας το 1-2.

O Κέρκεζε προσπάθησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του παίζοντας «καθαρό» 4-4-2, με δίδυμο Τσαντίλα - Φαν Βέερτ, όμως ο Παναιτωλικός απορρόφησε τηγν πίεση και έφυγε από το Περιστέρι με τρίποντο - χρυσάφι.

MVP: O Mατσάν ήρθε από τον πάγκο και άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Εξαιρετικός ο Ρουμάνος και καθορσιτικός για ακόμα μια φορά για τον Τίτορμο.

Στο ύψος του: O Σμυρλής ήταν το μεγάλο κέρδος των πολλών αλλαγών φανταστικό ματς από τον νεαρό διεθνή με την Ελπίδων εξτρέμ.

Αδύναμος κρίκος: Δεν ήταν σε καλή μέρα ο Μουτουσαμί στη μεσαία γραμμή του Ατρομήτου.

Γκάφα: Το λάθος του Ουκάκι, από το οποίο προήλθε η ισοφάριση.

Στραγάλι: O διαιτητής έχασε δυο σημαντικές φάσεις υπέρ του Παναιτωλικού, το ακυρωθέν γκολ του Ατρομήτου και το πέναλτι στον Γκαρσία, όμως ο VAR διόρθωσε την κατάσταση.

Το ταμείο του Gazzetta: Μοιρασμένο ματς. Ο Ατρόμητος θα μπορούσε να το «καθαρίσει» από το πρώτο μέρος, δεν το έκανε και στο δεύτερο ο Παναιτωλικός χάρη στις αλλαγές του Αναστασίου γύρισε το ματς και έφυγε από το Περιστέρι με νίκη - μισή παραμονή.

Aτρόμητος (Κερκέζ): Αθανασίου, Τσιλούλης (66΄Κίνι), Σταυρόπουλος. Μήτογλου (86΄Αμπαρτζίδης), Ούρονεν, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Ουκακί (78΄Τσαντίλας), Τσούμπερ, Πνευμονίδης (66΄Τζοβάρας), Μπάκου (78'΄Φαν Βέερτ).

Παναιτωιλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Μλάντεν, Αποστολόπουλος, Εστεμπάν (46΄Μπουχαλάκης), Σατσιάς (46΄Μάτσαν), Κόγιτς, Γκαρσία (76΄Μπατζί), Λομπάτο (66΄Άλεξιτς), Σμυρλής (87΄Μανρίκε).