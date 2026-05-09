Οι παίκτες του Παναιτωλικού μετά το πολύτιμο διπλό στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου πήγαν στον κόσμο τους και πανηγύρισαν μαζί.

Με ένα πολύ μεγάλο διπλό έφυγε από το Περιστέρι ο Παναιτωλικός, με τους Αγρινιώτες να κάνουν την ανατροπή στο δεύτερο μέρος και να επικρατούν με 2-1 κάνοντας το πιο αποφασιστικό βήμα προς την παραμονή.

Μετά το παιχνίδι οι παίκτες του Παναιτωλικού πήγαν προς το πέταλο όπου βρίσκονταν οι οπαδοί τους, έκαναν «χέρια» και πανηγύρισαν αυτή την πολύ σημαντική νίκη μαζί.