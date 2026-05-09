Παναιτωλικός: Παίκτες και κόσμος έγιναν «ένα» μετά την ανατροπή - μισή παραμονή
Με ένα πολύ μεγάλο διπλό έφυγε από το Περιστέρι ο Παναιτωλικός, με τους Αγρινιώτες να κάνουν την ανατροπή στο δεύτερο μέρος και να επικρατούν με 2-1 κάνοντας το πιο αποφασιστικό βήμα προς την παραμονή.
Μετά το παιχνίδι οι παίκτες του Παναιτωλικού πήγαν προς το πέταλο όπου βρίσκονταν οι οπαδοί τους, έκαναν «χέρια» και πανηγύρισαν αυτή την πολύ σημαντική νίκη μαζί.
🟡🔵 Παίκτες και κόσμος του Παναιτωλικού έγιναν... ένα μετά την ανατροπή - μισή παραμονή! pic.twitter.com/gXToib7hkk— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 9, 2026
