Η επαναφορά της τετράδας στην άμυνα από τον Ράφα Μπενίτεθ φαντάζει πιο πιθανή από πότε ενάντια στην ΑΕΚ. Η λύση για τον τρίτο στόπερ σε περίπτωση τριάδας.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα (19:30-Cosmote Sport 2-Live από Gazzetta) την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια σ' ένα ακόμα μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων, στο οποίο οι «πράσινοι» μπορεί να παίζουν μόνο για το γόητρο, όμως η «Ένωση» έχει το ισχυρότατο κίνητρο της κατάκτησης του πρωταθλήματος, γεγονός που ανεβάζει έτι παραπάνω τον βαθμό δυσκολίας του αγώνα αυτού για το «τριφύλλι».

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι αναγκασμένος να πάει στο ματς αυτό έχοντας ούτε μία, ούτε δύο, αλλά εννέα απουσίες, αφού, πέραν του τιμωρημένο Ερνάντεθ, που αποβλήθηκε στο ματς μεταξύ των δύο την περασμένη αγωνιστική, υπάρχουν και οκτώ τραυματίες.

Τελευταία απώλεια ήταν ο Μπακασέτας, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έγινε γνωστό πως εκτός τέθηκαν και οι Πελίστρι-Ίνγκασον κι αυτοί προστέθηκαν στους ήδη υπάρχοντες Σάντσες, Κάτρη, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΚ

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Η τετράδα που φαίνεται να υπερισχύει και η λύση-ανάγκης για τον τρίτο στόπερ

Ίσως για πρώτη φορά από τότε που ο Ράφα Μπενίτεθ «εγκαθίδρυσε» την τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να υπαναχωρήσει από την επιλογή του αυτή εξαιτίας των απουσιών που υπάρχουν και της έλλειψης καθαρού τρίτου κεντρικού αμυντικού.

Μέσα στην εβδομάδα δοκίμασε και τις δύο εκδοχές, ωστόσο εκείνη που φαίνεται να έχει το προβάδισμα είναι αυτή με την τετράδα στην άμυνα. Οπότε θα ξεκινήσουμε ξεδιπλώνοντας πρώτα τούτη την εκδοχή.

Ο Λαφόν θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί θα είναι ο Τουμπά και ο Πάλμερ-Μπράουν ενώ στα πλάγια της άμυνας θα βρίσκονται οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος. Στη δυάδα του κέντρου θα είναι οι Τσέριν και Κοντούρης έχοντας μπροστά τους σε ρόλο δεκαριού τον Ταμπόρδα, ο οποίος θα παίξει μόλις για δεύτερη φορά στη φυσική του θέση από τότε που ήρθε στην ομάδα, μετά το ντεμπούτο του στον αγώνα Κυπέλλου απέναντι στην Athens Kallithea.

Στις θέσεις των εξτρέμ δεξιά θα είναι ο Αντίνο και αριστερά ο Ζαρουρί ενώ διεκδικεί και ο Παντελίδης. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη.

Πάμε τώρα στην περίπτωση της τριάδας που συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες. Ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι το κενό που υπάρχει στα στόπερ λόγω των απουσιών, αφού υπάρχουν μονάχα δύο διαθέσιμοι. Ο Ισπανός προπονητής όμως έχει στο μυαλό έναν συγκεκριμένο παίκτη ως λύση ανάγκης για τη θέση αυτή.

Μπροστά του λοιπόν ο Λαφόν θα έχει τον Πάλμερ-Μπράουν, τον Τουμπά και τον Κοντούρη, με τον τελευταία να δοκιμάζεται πρώτη φορά στη θέση αυτή. Μ' αυτόν τρόπο οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα διατηρήσουν τις θέσεις στα πλάγια της άμυνας και δεν θα χρειαστεί να φύγουν από κει για να καλύψουν το κενό που υπάρχει στο κέντρο της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Τσέριν και Κοντούρης ενώ τέσσερις παίκτες θα διεκδικούν τις δύο θέσεις μπροστά τους, δηλαδή οι Ταμπόρδα, Αντίνο, Ζαρουρί και Παντελίδης, με τον τελευταίο να συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες στο σενάριο της τριάδας. Στην επίθεση θα είναι ο Τεττέη.