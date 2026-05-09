Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Μπακασέτα και άλλους οκτώ κόντρα στην ΑΕΚ το «τριφύλλι»
Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα στον Παναθηναϊκό, αφού την παραμονή του αγώνα με την ΑΕΚ, που θα γίνει την Κυριακή (10/05-19:30), έγινε γνωστό πως και ο αρχηγός της ομάδας, Τάσος Μπακασέτας δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των Play Offs της Stoiximan Superleague.
Ο Έλληνας κεντρικός μέσος δεν μπόρεσε να βγάλει ολόκληρο το σημερινό πρόγραμμα της προπόνησης, αφού ένιωσε ενοχλήσεις κι έτσι τέθηκε νοκ άουτ από το ματς με την «Ένωση». Επομένως, το σύνολο των απουσιών του «τριφυλλιού» για το συγκερκριμένο παιχνίδι ανέβηκε στις εννέα.
Εκτός θα είναι ακόμη οι Κάτρης και Σάντσες, που έκαναν ατομικό, αλλά και οι Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό, οι οποίοι ακολούθησαν θεραπεία. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του και τον τιμωρημένο Ερνάντεθ, που αποβλήθηκε την περασμένη αγωνιστική στο ματς μεταξύ των δύο στη Λεωφόρο.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού
Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.
Squad list vs AEK— Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 9, 2026
