Τσέριν: «Βασικός μας στόχος να σκοράρουμε κόντρα στην ΑΕΚ, δύσκολη περίοδος για όποιον αγαπάει τον Παναθηναϊκό»

Οι δηλώσεις του Άνταμ Τσέριν πριν από το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο κεντρικός μέσος του Παναθηναϊκού, Άνταμ Τσέριν παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV πριν από το αθηναϊκό ντέρμπι μεταξύ των «πρασίνων» και της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague. Αυτές θα προβληθούν στην pre game εκπομπή του συνδρομητικού καναλιού.

Ο Σλοβένος χαφ μίλησε για την καλή εικόνα που έχει η ομάδα του στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην «Ένωση», παρ' ότι έπαιξε για 70 και πλέον λεπτά με παίκτη λιγότερο και τον βασικό στόχο του «τριφυλλιού» ενάντια στους κιτρινόμαυρους την Κυριακή που είναι να σκοράρουν, κάτι που δεν έχουν καταφέρει ακόμα στα Play Offs.

Τέλος, εξήγησε πως είναι μία δύσκολη περίοδος για όποιον αγαπάει την ομάδα και πως πρέπει όλοι να βάλουν τα δυνατά του για να κλείσει καλά η σεζόν και να φτιαχτεί έτσι ένα θετικό μομέντουμ, όσο γίνεται, για την επόμενη.

Οι δηλώσεις του Άνταμ Τσέριν

-Πριν λίγες ημέρες παίξατε απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, σ’ ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε λόγω και της αποβολής. Αντιδράσατε όμως καλά και θα μπορούσατε μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις να πετύχετε ένα γκολ που σας λείπει στα playoffs. Θα πρέπει να περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση, ίδια εικόνα και σ’ αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι;

«Ναι ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι αυτό τις προάλλες με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ιδιαίτερα μετά την κόκκινη κάρτα, «ξοδέψαμε» τουλάχιστον 70’ με παίκτη λιγότερο. Αλλά όπως και να’ χει, είδαμε πως η ομάδα αντέδρασε καλά, έδειξε μαχητικό πνεύμα και όπως είπες είχαμε ευκαιρίες για να πετύχουμε ένα γκολ. Και η ΑΕΚ είχε κάποιες φάσεις, αλλά στο τέλος νομίζω πως η ισοπαλία ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, λόγω της προσπάθειας που κάναμε στην αναμέτρηση.

Μπορούμε να περιμένουμε ένα αντίστοιχο παιχνίδι στο γήπεδο τους, ξέρουμε πως πάντα είναι δύσκολα εκεί και έχουν έξτρα κίνητρο. Νομίζω όμως πως πρέπει να δείξουμε στους εαυτούς μας πρώτα απ’ όλα, ότι μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και να σκοράρουμε. Δεν έχουμε πετύχει γκολ μέχρι τώρα στα playoffs και αυτός είναι ο βασικός μας στόχος την Κυριακή (σ.σ. απόψε)».

-Μιας και μίλησες για έξτρα κίνητρο, στις μεταξύ σας συζητήσεις οι ποδοσφαιριστές αναφέρεστε ή έχετε στο μυαλό σας τη βαριά ήττα που ζήσατε στο συγκεκριμένο γήπεδο κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου. Που ήταν η πιο βαριά ήττα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια;

«Ναι συμφωνώ, ήταν μια πολύ απογοητευτική βραδιά εκείνη. Φυσικά και δεν πρέπει να αποδεχτούμε τέτοιου είδους παιχνίδια, δεν πρέπει να επιτρέψουμε ένας τέτοιος αγώνας να επαναληφθεί. Θα πάμε στο παιχνίδι την Κυριακή με τη νοοτροπία ότι πρώτα απ’ όλα θέλουμε να είμαστε μια συμπαγής ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να ξεκινήσουμε να σκοράρουμε γκολ βεβαίως γιατί όπως είπα και πριν δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στα playoffs. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος, εκείνο το ματς αποτελεί παρελθόν πλέον, το έχουμε ξεχάσει και ανυπομονούμε για το ντέρμπι της Κυριακής».

-Θεωρείς πως ο τρόπος με τον οποίον θα πρέπει να ολοκληρώσετε ως ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού τη χρονιά, είναι αυτός που αφενός θα σας βοηθήσει πλέον για την προσεχή σεζόν και αφετέρου θα σας δείξει το δρόμο για το τι πρέπει να κάνετε στο μέλλον για να παρουσιαστείτε ποιο ανταγωνιστικοί;

«Nαι συμφωνώ απόλυτα. Eίναι μια δύσκολη περίοδο για όποιον αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Για εμάς τους παίκτες, για τους φιλάθλους επίσης, οπότε νομίζω πως χρειάζεται να τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία τρία παιχνίδια και όπως είπες, να προσπαθήσουμε ν’ αποκτήσουμε momentum για τη σεζόν που θα έρθει.

Είναι πάντα καλό όταν ολοκληρώνεις μια χρονιά δυνατά και ν’ αρχίζεις την προετοιμασία μετά από λίγες εβδομάδες. Όπως είπα, νομίζω πως οι παίκτες πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, να πάρουμε θετικά αποτελέσματα και να φέρουμε λίγη χαρά πριν το τέλος της χρονιάς. Σε όλους στον σύλλογο, Στο τεχνικό επιτελείο, σε εμάς στους παίκτες, στους φιλάθλους και να ολοκληρώσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».