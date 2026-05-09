Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2.

Ο Παναιτωλικός πήρε τεράστια νίκη στην έδρα του Ατρόμητου με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή.

Έτσι, οι Αγρινιώτες είναι στο +6 από την ζώνη του υποβιβασμού και κρατάνε την τύχη στα χέρια τους.

Ο Ατρόμητος μπήκε φουριόζος και στο 7' άνοιξε το σκορ. Ο Ουκάκι έβγαλε την μπαλιά από δεξιά και ο Τσούμπερ από κοντά έκανε το 1-0. Δύο λεπτά αργότερα ο Μουτουσαμί σκόραρε, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Μπάκου στον Μαυρία στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Παναιτωλικός βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε στο 51'. Ο Σμυρλής έκλεψε από τον Ουκάκι, έπαιξε με τη μία για τον Ματσάν, ο οποίος νίκησε σε τετ α τετ τον Αθανασίου για το 1-1. Στη συνέχεια ακυρώθηκε γκολ του Μπάκου ως οφσάιντ, για μερικά εκατοστά και στο 62' έγινε το 1-2.

Ο Βεργέτης κάλεσε για δεύτερη φορά στο VAR τον Ματσούκα, για πέναλτι του Μπάκου στον Γκαρσία. Ο Αργεντινός φορ ευστόχησε από την άσπρη βούλα κι έγραψε το τελικό 1-2.

