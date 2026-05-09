Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Παναιτωλικός πήρε τεράστια νίκη στην έδρα του Ατρόμητου με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή.
Έτσι, οι Αγρινιώτες είναι στο +6 από την ζώνη του υποβιβασμού και κρατάνε την τύχη στα χέρια τους.
Ο Ατρόμητος μπήκε φουριόζος και στο 7' άνοιξε το σκορ. Ο Ουκάκι έβγαλε την μπαλιά από δεξιά και ο Τσούμπερ από κοντά έκανε το 1-0. Δύο λεπτά αργότερα ο Μουτουσαμί σκόραρε, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Μπάκου στον Μαυρία στο ξεκίνημα της φάσης.
Ο Παναιτωλικός βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε στο 51'. Ο Σμυρλής έκλεψε από τον Ουκάκι, έπαιξε με τη μία για τον Ματσάν, ο οποίος νίκησε σε τετ α τετ τον Αθανασίου για το 1-1. Στη συνέχεια ακυρώθηκε γκολ του Μπάκου ως οφσάιντ, για μερικά εκατοστά και στο 62' έγινε το 1-2.
Ο Βεργέτης κάλεσε για δεύτερη φορά στο VAR τον Ματσούκα, για πέναλτι του Μπάκου στον Γκαρσία. Ο Αργεντινός φορ ευστόχησε από την άσπρη βούλα κι έγραψε το τελικό 1-2.
Τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.