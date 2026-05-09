Superleague, η βαθμολογία των playouts (7η αγ): Ξεμπέρδεψε η Κηφισιά, στο +6 από τη ζώνη ο Παναιτωλικός!

Η Κηφισιά ξεμπέρδεψε την υπόθεση παραμονή με τη νίκη στις Σέρρες, ενώ αγκαλιά με αυτή είναι πλέον και ο Παναιτωλικός. Συνεχίζουν το… χορό των μελλοθάνατων Αστέρας Τρίπολης, Πανσερραϊκός και ΑΕΛ Novibet.

Στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας, αυτό που έγινε στις Σέρρες, η Κηφισιά τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν πέτυχε τον στόχο της. Αν και βρέθηκε στο ημίχρονο πίσω στο σκορ, στην επανάληψη με την εκπληκτική παρουσία του Θεοδωρίδη, που είχε στο ματς γκολ κι ασίστ, έκανε την ανατροπή νικώντας με 2-1! Αυτό ήταν το πιο πολύτιμο τρίποντο της σεζόν για την ομάδα των Βορείων Προαστίων καθώς σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα στην αναμέτρηση της Λάρισας εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή στη Σούπερ Λίγκα, εξαργυρώνοντας μια σπουδαία σεζόν.

Στην ΑΕΛ Novibet Arena, τόσο η γηπεδούχος ομάδα, όσο και Αστέρας Τρίπολης «καίγονταν» για το τρίποντο στη μάχη της παραμονής. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν, οι Θεσσαλοί βρήκαν γκολ ισοφάρισης και έτσι το τελικό 1-1 προφανώς δεν αφήνει καμία ομάδα ικανοποιημένη. Ίσως λίγο παραπάνω τον Αστέρα καθώς μετά την ήττα του Πανσερραϊκού βγήκε από την επικίνδυνη ζώνη και είναι στο +1 από αυτή.

Στο Περιστέρι, ο αδιάφορος βαθμολογικά Ατρόμητος υποδέχτηκε τον Παναιτωλικό που μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα έβλεπε την επικίνδυνη ζώνη να… πλησιάζει προς το Αγρίνιο. Οι γηπεδούχοι μπήκαν γκαζωμένοι στο γήπεδο και από νωρίς προηγήθηκαν με 1-0 ενώ κυριάρχησαν απόλυτα σε όλο το ημίχρονο έχοντας κι άλλες φάσεις για γκολ. Το βαθμολογικό ζόρι, αλλά και οι αλλαγές του Αναστασίου στο ημίχρονο άλλαξαν εντελώς την εικόνα και… ξύπνησαν τον Παναιτωλικό. Με τον Ματσάν (μια από τις αλλαγές) βρήκαν γκολ ισοφάρισης και λίγα λεπτά μετά ο Γκαρσία κέρδισε πέναλτι κι ευστόχησε για το 2-1, ξορκίζοντας εν μέρει και την κατάρα που έχει φέτος ο Τίτορμος από την… άσπρη βούλα. Από κει και πέρα δεν άλλαξε κάτι και οι Αγρινιώτες πήραν μια σπουδαία νίκη που τους φέρνει πιο κοντά στην παραμονή!

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης 1-1

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-2

Η βαθμολογία της 7ης αγωνιστικής

9. Ατρόμητος 40

10.Κηφισιά 37

11. Παναιτωλικός 34

12. Αστέρας Τρίπολης 29

13. Πανσερραϊκός 28

14. ΑΕΛ Novibet 26

Η επόμενη αγωνιστική (8η) - Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά - Ατρόμητος (7μμ)

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet (7μμ)

To υπόλοιπο πρόγραμμα:

9η αγωνιστική - Σάββατο 16 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (7μμ)

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (7μμ)



10η αγωνιστική - Πέμπτη 21 Μαϊου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (7μμ)

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

