Σημαντικά ματς για την παραμονή θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τρίτη για την 8η αγωνιστική των playouts.

Το «θρίλερ» για την παραμονή στη Stoiximan Super League συνεχίζεται. Η Κηφισιά με το «διπλό» στις Σέρρες εξασφάλισε την παραμονή, αφού είναι στο +9 από Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet, ενώ έχει την ισοβαθμία και με τους Σερραίους.

Ο Αστέρας Aktor πήρε βαθμό χρυσάφι στη Λάρισα και η ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα είναι σε δεινή θέση. Τεράστια νίκη στο Περιστέρι και για τον Παναιτωλικό, ο οποίος είναι στο +6 από την παραμονή και θέλει μία νίκη για να την εξασφαλίσει.

Απομένουν πλέον τρεις αγωνιστικές, με το φινάλε να είναι στις 21 Μαΐου.

Την ερχόμενη αγωνιστική, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη 12 Μαϊου υπάρχουν δύο καθοριστικά ματς. Οι 12οι Αρκάδες θα υποδεχθούν τον 13ο Πανσερραϊκό και ο νικητής θ' αγγίξει τη σωτηρία. Ο Παναιτωλικός, παράλληλα, θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ Novibet.

Το πρόγραμμα των Play Out της Stoiximan Super League

1η αγωνιστική

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2

Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet 3-1

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1

2η αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2

Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 0-0

Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0

3η αγωνιστική

Κηφισιά- Αστέρας AKTOR 0-0

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3

4η αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1

Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 2-1

5η αγωνιστική

Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός 0-0

Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR 2-1

ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 0-1

6η αγωνιστική

Σάββατο 2 Μαΐου

Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 4-2

7η αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαΐου

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 1-1

Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2

8η αγωνιστική

Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαΐου

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά, 19:00

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00

10η αγωνιστική

Πέμπτη 21 Μαΐου

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00

Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR, 19:00