Ο Ανδρέας Δημάτος ανέλυσε τις ευνοϊκές συνθήκες που θα δημιουργηθούν για τον δευτεραθλητή Ελλάδας, αν κατακτήσει το Europa League η Άστον Βίλα και τερματίσει τέταρτη στην Premier League.

Η Άστον Βίλα συνέτριψε 4-0 στην έδρα της τη Νότιγχαμ Φόρεστ και προκρίθηκε στον τελικό του Europa League. Θετική εξέλιξη για όποιον εκ των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού τερματίσει στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Αν στην Κωνσταντινούπολη η ομάδα του Ουναϊ Έμερι κατακτήσει τον τίτλο κόντρα στη Φράιμπουργκ, αυτό σημαίνει ότι ο δεύτερος της Ελλάδας θ' αποφύγει σημαντικές ομάδες στα προκριματικά του Champions League. Ο Ανδρέας Δημάτος ανέλυσε τα δεδομένα:

«Το ενδεχόμενο κατάκτησης του Europa League από την Αστον Βίλα στον τελικό της Κωνσταντινούπολης δημιουργεί ευνοϊκά δεδομένα για τη δεύτερη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος στον προκριματικό των μη πρωταθλητών του Champions League!

Από τη μία θα διώξει απευθείας στη League Phase την κορυφαία σε συντελεστή των 11 ομάδων του League Path, που θα είναι η δεύτερη του πορτογαλικού πρωταθλήματος, Μπενφίκα ή Σπόρτινγκ που παύει να είναι πιθανός αντίπαλος!

Επίσης οι δύο ομάδες (από τις έξι) του δεύτερου προκριματικού με τον υψηλότερο συντελεστή θα ανέβουν χωρίς ματς στον τρίτο προκριματικό με εξασφαλισμένο εισιτήριο για το Europa League ακόμα κι αν αποκλειστούν εκεί!

Η μία από τις δύο θα είναι δεδομένα η Μπόντο Γκλιμτ, η δεύτερη ο… Ολυμπιακός, αν τερματίσει εκείνος δεύτερος στην Ελλάδα.

Αν είναι ο ΠΑΟΚ δεύτερος, την Μπόντο θα ακολουθήσει λογικά η Φενέρμπαχτσε και ο Δικέφαλος θα είναι στους δύο ισχυρούς του β’ προκριματικού, πιθανότατα μαζί με τη Σέλτικ!

Η ΑΕΚ ως δεύτερη θα είναι ανίσχυρη με πιθανούς αντιπάλους Σέλτικ και Στουρμ Γκρατς με τα τωρινά δεδομένα!

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά δεν είναι μόνο να κατακτήσει το Europa η Άστον Βίλα, αλλά να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Πρέμιερ Λιγκ.

Αν τερματίσει πέμπτη, τότε θα χρησιμοποιήσει το σποτ του κατόχου και η Αγγλία θα βγάλει στο Champions League και την έκτη ομάδα της Πρέμιερ!

Με την απόκρουση του πέναλτι στις καθυστερήσεις ο τερματοφύλακας της Ράγιο έστειλε οριστικά στο Champions League και την πέμπτη ομάδα της Λα Λίγκα… Η Ισπανία δεν μπορεί πλέον να χάσει τη δεύτερη εφετινή θέση από τη Γερμανία!».