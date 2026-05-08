Μετά την Άρσεναλ, τόσο η Άστον Βίλα, όσο και η Κρίσταλ Πάλας θα διεκδικήσουν ευρωπαϊκό τρόπαιο φέτος.

Εξαιρετικά κύλησε η φετινή σεζόν για τις αγγλικές ομάδες στην Ευρώπη, καθώς σε κάθε διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, έχουμε από έναν εκπρόσωπο στον τελικό!

Η αρχή έγινε φυσικά με την Άρσεναλ, που θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν με έπαθλο τον τίτλο του Champions League. Στο Europa, από τη στιγμή που Άστον Βίλα και Νότιγχαμ Φόρεστ συναντήθηκαν στα ημιτελικά, ήταν δεδομένο πως θα υπάρξει αγγλικό κλαμπ στον τελικό, με την ομάδα του Ουνάι Έμερι να περνά.

Τέλος, στο Conference League, η Κρίσταλ Πάλας θα διεκδικήσει και αυτή έναν ευρωπαϊκό τίτλο, με τους Βρετανούς να... ονειρεύονται το 3/3. Κάτι που είχε συμβεί τη σεζόν 1989/90, όταν η Ιταλία είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών από τη Μίλαν, του Κυπέλλου UEFA από τη Σαμπντόρια και του Κυπέλλου Κυπελλούχων από τη Γιουβέντους!