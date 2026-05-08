Αγγλία: Θα έχει εκπρόσωπο και στους τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς
Εξαιρετικά κύλησε η φετινή σεζόν για τις αγγλικές ομάδες στην Ευρώπη, καθώς σε κάθε διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, έχουμε από έναν εκπρόσωπο στον τελικό!
Η αρχή έγινε φυσικά με την Άρσεναλ, που θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν με έπαθλο τον τίτλο του Champions League. Στο Europa, από τη στιγμή που Άστον Βίλα και Νότιγχαμ Φόρεστ συναντήθηκαν στα ημιτελικά, ήταν δεδομένο πως θα υπάρξει αγγλικό κλαμπ στον τελικό, με την ομάδα του Ουνάι Έμερι να περνά.
Τέλος, στο Conference League, η Κρίσταλ Πάλας θα διεκδικήσει και αυτή έναν ευρωπαϊκό τίτλο, με τους Βρετανούς να... ονειρεύονται το 3/3. Κάτι που είχε συμβεί τη σεζόν 1989/90, όταν η Ιταλία είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών από τη Μίλαν, του Κυπέλλου UEFA από τη Σαμπντόρια και του Κυπέλλου Κυπελλούχων από τη Γιουβέντους!
Three English sides in European finals.🏴— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 7, 2026
UCL: Arsenal vs. PSG.🔴
UEL: Aston Villa vs. Freiburg.🟣
UECL: Crystal Palace vs. Rayo Vallecano.🦅 pic.twitter.com/Efu0JxwfW9
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.