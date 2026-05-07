Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ επικράτησαν 4-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ και 3-1 της Μπράγκα αντίστοιχα, περνώντας στον τελικό του Europa League.

Για πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια, η Άστον Βίλα θα ζήσει την αδρεναλίνη ενός ευρωπαϊκού τελικού! Η ομάδα του Ουνάι Έμερι επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας και ανέτρεψε την ήττα (1-0) του πρώτου αγώνα, κλείνοντας θέση στον τελικό του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 36ο λεπτό, όταν μετά από λάθος απομάκρυνση της αντίπαλης άμυνας, η μπάλα κατέληξε στον Μπουεντία, που έκανε τρομερή ατομική ενέργεια και γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Γουότκινς, που άνοιξε το σκορ εξ επαφής.

Το δεύτερο γκολ για τη Βίλα ήρθε στο 58', όταν ο Μιλένκοβιτς υπέπεσε σε πέναλτι μαρκάροντας τον Τόρες, με την παράβαση να δίνεται κατόπιν χρήσης VAR και τον Μπουεντία ευστόχησε από τη λευκή βούλα για να δώσει σκορ πρόκρισης στην ομάδα του. Οι φιλοξενούμενοι έψαξαν το γκολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση αλλά δεν είχαν τύχη, με τους γηπεδούχους αντιθέτως να φτάνουν και στο 3-0 με εξαιρετικό σουτ του ΜακΓκιν στο 77'. Ο ίδιος παίκτης δε, έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη-πρόκριση της ομάδας του τρία λεπτά μετά.

Φράιμπουργκ - Μπράγκα 3-1

Την πρώτη της πρόκριση σε ευρωπαϊκό τελικό πανηγύρισε η Φράιμπουργκ, που επικράτησε 3-1 της Μπράγκα εντός έδρας και ανέτρεψε την ήττα, 2-1, στο πρώτο ματς. Στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν με το μαχαίρι στα. δόντια για να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση. Γρήγορα γρήγορα η τύχη τους χαμογέλασε καθώς απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα μόλις στο 6ο λεπτό μετά από αποβολή του Ντόργκελες.

Στο 19ο λεπτό μετουσίωσαν την αριθμητική υπεροχή τους. Ο Κούμπλερ άνοιξε το σκορ ύστερα από φάση διαρκείας στην οποία ευνοήθηκε από τις αλλεπάλληλες κόντρες και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 41ο λεπτό ο Μανζάμπι με εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-0 το 3-2 στο συνολικό σκορ του ζευγαριού.



Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπράγκα προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι και στο κόλπο της πρόκρισης, όμως τίποτα δεν άλλαξε. Αντιθέτως η Φράιμπουργκ έκανε τρία τα τέρματά της με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Κούμπλερ στο 72ο να κάνει το σκορ 3-0. Στο 79ο λεπτό ο Βίκτορ μείωσε σε 3-1 με κεφαλιά, μείωσε το συνολικό σκορ σε 4-3 αλλά οι Γερμανοί πήραν το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.