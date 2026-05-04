Το σχόλιο του γκολκίπερ του ΠΑΟΚ Γίρι Παβλένκα για τη νίκη επί του Ολυμπιακού.

Ο Γίρι Παβλένκα επέστρεψε στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και ήταν καθοριστικός στη νίκη επί του Ολυμπιακού, ειδικά με την εκπληκτική απόκρουση στο σουτ του Τσικίνιο με το σκορ στο 2-1.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ μετά το ματς δήλωσε για τη νίκη: «Δεν είναι εύκολη περίοδος για εμάς. Ειδικά μετά την ήττα από την ΑΕΚ και το χαμένο Κύπελλο. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα από τον τραυματισμό μου και για τη σημερινή νίκη. Ελπίζω ότι θα μας δείξει τον δρόμο και για την επόμενη Κυριακή».

Για την απόκρουση στο σουτ του Τσικίνιο απάντησε: «Είναι δουλειά μου να βοηθάω την ομάδα και είμαι χαρούμενος που το έκανα σήμερα. Όπως είπα πρέπει να συνεχίσουμε και να έχουμε ανάλογη εμφάνιση και την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν απλά μια απόκρουση. Απλά έκανα τη δουλειά μου».

Για τον ανταγωνισμό με τον Τσιφτσή: «Δεν υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα μας. Είναι κάτι πολύ υγιές η σχέση που έχουμε. Ο ένας προσπαθεί να στηρίζει τον άλλον μέσα στη σεζόν. Ήταν δύσκολη περίοδος για εμένα με τον τραυματισμό μου. Σημασία έχει ότι κατάφερα να επιστρέψω και να βοηθήσω την ομάδα».



