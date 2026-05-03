ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Ο Ζίβκοβιτς παραμένει αφηνιασμένος κόντρα στους Πειραιώτες
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, όποτε βλέπει ερυθρόλευκα αφηνιάζει. Ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ έκανε ένα ακόμα εκπληκτικό ματς κόντρα στον Ολυμπιακό κι οδήγησε την ομάδα του σε νίκη 3-1.
Ο Ζίβκοβιτς με ένα θαυμάσιο πλασέ έκανε το 2-1 κι έδωσε την ασίστ στον Γερεμέγεφ για το τελικό 3-1. Φυσιολογικά αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης. Οι αριθμοί του εναντίον του Ολυμπιακού είναι αν μη τι άλλο, εντυπωσιακοί. Να θυμίσουμε ότι ο Ζίβκοβιτς έμεινε για 1,5 μήνα εκτός δράσης, αφού τραυματίστηκε στο ζέσταμα πριν τη σέντρα του ντέρμπι με τους Πειραιώτες στο Φάληρο στις 8 Μαρτίου, που έληξε 0-0.
Στη διάρκεια της σεζόν εκτός από τα όσα έκανε στη νίκη με 3-1, ο Ζίβκοβιτς είχε δύο ασίστ στη νίκη με 2-0 στα προημιτελικά του Κυπέλλου, μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας είχε τη μπαλιά στον Τάισον, ο οποίος ισοφάρισε μετά το γλίστρημα του Ορτέγκα και το εύστοχο χτύπημα πέναλτι με το οποίο έγινε το 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ!
Ο άσος του ΠΑΟΚ, λοιπόν, κόντρα στον Ολυμπιακό έχει 25 αγώνες με 8 γκολ και 10 ασίστ! Σε κάθε περίπτωση, είναι τρομερές επιδόσεις. Να σημειωθεί ότι στα 12 από τα 25 παιχνίδια, έχει γκολ ή ασίστ. Σχεδόν στα μισά!
Αναλυτικά τα ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, όπου ο Ζίβκοβιτς έχει σκοράρει ή έχει δώσει ασίστ.
18/4/21: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-0 (49' το 1-0, 63' το 2-0)
22/5/21: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-2 (Τελικός Κυπέλλου, 90' ασίστ στον Κρμέντσικ για το 1-2)
14/5/22: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1 (2' ασίστ στον Φιλίπε Σοάρες για το 0-1)
5/11/23: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-4 (38' έκανε το 0-1)
21/4/24: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-1 (92' ασίστ στον Μάρκος Αντόνιο για το 2-1)
12/5/24: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-0 (26' ασίστ στον Τάισον για το 1-0, 65' έκανε το 2-0)
23/2/25: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-1 (24' ασίστ στον Καμαρά για το 1-1)
6/4/25: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 (11' ασίστ στον Καμαρά για το 2-0)
4/5/25: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 4-2: (1' έκανε το 0-1, 32' σημείωσε το 2-2)
5/10/25: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 (63' ασίστ στον Τάισον για το 1-1, 75' πέναλτι για το 2-1)
14/1/26: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2 (7' ασίστ στον Μύθου για το 0-1, 15' ασίστ στον Οζντόεφ για το 0-2)
3/5/26: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1 (55' έκανε το 2-1, 65' έδωσε ασίστ στον Γερεμέγεφ για το 3-1)
