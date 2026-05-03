Ο ΠΑΟΚ απάντησε στο γήπεδο, με τον Παβλένκα να τον κρατά όρθιο και τον Ζίβκοβιτς να βάζει την υπογραφή του. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει…

Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ. Μόλις μία εβδομάδα μετά το κάζο στο Κύπελλο, ήταν φανερό από τα πρώτα λεπτά ότι κατέβηκε στο χορτάρι της Τούμπας για να δώσει απαντήσεις. Όχι για να γεννήσει κι άλλα ερωτηματικά. Το έκανε με τον δικό του τρόπο. Κι αφού πρώτα τον κράτησε όρθιο ο Γίρι Παβλένκα.

Ο Τσέχος «νάμπερ ουάν» του «Δικεφάλου» επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια και στο 63’ έδωσε την κρίσιμη λύση σε ακόμη ένα τετ α τετ του μονίμως ανήσυχου Τσικίνιο. Απόκρουση για... Οσκαρ! Η στιγμή του ντέρμπι, ίσως και παιχνίδια της μοίρας, θα πει κανείς. Στο ντέρμπι του πρώτου γύρου, στο ίδιο λεπτό, είχε γλιστρήσει ο Ορτέγκα και από εκεί είχε αρχίσει η ανατροπή του ΠΑΟΚ. Όταν τέτοιες συμπτώσεις επαναλαμβάνονται, παύουν να μοιάζουν τυχαίες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Λεπτομέρειες, στιγμές, ένα «κλικ» που αλλάζει την ιστορία ενός αγώνα.

Ο «Δικέφαλος» πήρε μια νίκη-οξυγόνο, από αυτές που τις νιώθεις να καθαρίζουν το μυαλό και να ελαφραίνουν τα πόδια. Την έψαχνε, την είχε ανάγκη, την κυνηγούσε εδώ και εβδομάδες. Και την βρήκε απέναντι σ’ έναν Ολυμπιακό που στην Τούμπα έδειξε ξανά τις ίδιες αμυντικές παθογένειες. Δεν είναι η πρώτη φορά, δύσκολα θα είναι και η τελευταία.

Ό,τι και να πεις για αυτή την αρχηγάρα, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, μοιάζει λίγο. Αρχηγός με όλη τη σημασία της λέξης. Ψυχάρα. Ο «Ζίλε», ποιοτικός και – περισσότερο από ποτέ – ηγετικός, έγινε ξανά «υψηλή εντολή» για τον Ορτέγκα. Όπως ακριβώς και στο ματς του πρώτου γύρου, τότε που γύρισε ο διακόπτης για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο τα νούμερα. Είναι η παρουσία, η ένταση, η αίσθηση ότι κάθε φάση περνά από πάνω του. Ο Σέρβος έφτασε τα οκτώ γκολ και τις δέκα ασίστ σε 25 ματς απέναντι στον Ολυμπιακό. Μ’ άλλα λόγια; Βλέπει κόκκινες φανέλες και… σεληνιάζεται. Αλήθεια, πόσο έλειψε ο καλός Αντρίγια…

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, στο πιθανότατα πιο μεστό παιγνίδι του με την «ασπρόμαυρη» φανέλα το τελευταίο μήνα,, (κατά)νίκησε την ερυθρόλευκη άμυνα, έδωσε ρυθμό, κράτησε μπάλα, πήρε πρωτοβουλίες. Δεν εντυπωσίασε με φαντεζί κινήσεις, αλλά με ουσία. Δική του ασίστ για το 2-1. Πάσα-κλείδι για το 3-1. Έτσι κερδίζονται αυτά τα ματς. Με καθαρό μυαλό και σωστές αποφάσεις. Και κάπου εκεί, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ήρθε να εκθέσει τον έμπειρο Ρέτσο, συνεχίζοντας μια σιωπηλή, αλλά πολύ ουσιαστική σεζόν.

Ο Σουηδός επιθετικός μπήκε στην εξίσωση στα μισά της χρονιάς, δευτερότριτος στους σέντερ φορ της ομάδας. Σήμερα μετρά εννιά γκολ σε κάτι λιγότερο από χίλια λεπτά συμμετοχής. Δεν είναι απλώς καλή επίδοση. Είναι «statement». Είναι η απόδειξη ότι σε μια ομάδα που ψάχνει λύσεις, μετράει αυτός που είναι εκεί όταν τον χρειάζεσαι.

❤️🖤 Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης Γερεμέγεφ σε μια.. τρυφερή στιγμή με την οικογένειά του#paokfc pic.twitter.com/xLyhkSzz3O — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 3, 2026

Ο κεντρικός άξονας του ΠΑΟΚ, που θεωρητικά είναι το μεγάλο του όπλο, δεν λειτούργησε όπως θα ήθελε ο Λουτσέσκου. Με τον Μεϊτέ εκτός εξίσωσης, η ισορροπία χάθηκε για διαστήματα. Το κενό καλύφθηκε με τρέξιμο, με ένταση, με προσωπικές υπερβάσεις. Ο Ζαφείρης έτρεξε ασταμάτητα, ο Μιχαηλίδης έβαλε κορμί και μυαλό για να διορθώσει καταστάσεις. Δεν ήταν τέλειο. Ήταν όμως αρκετό.

Και κάπως έτσι, αυτή η νίκη αποκτά και μια άλλη διάσταση. Είναι μια ηχηρή απάντηση σε όσα ακούγονται και γράφονται για «ανίερες συμμαχίες». Στο γήπεδο δεν υπάρχουν θεωρίες. Υπάρχει μόνο το αποτέλεσμα. Και φέτος, απέναντι στον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ μετρά τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε τέσσερα παιχνίδια.

Οι αριθμοί δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια. Αλλά καμιά φορά, λένε αρκετά.