Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί το στόχο της επιστροφής του.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία της αποκατάστασής του, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο 31χρονος αριστερός μπακ είχε αποχωρήσει με πρόβλημα στην ποδοκνημική και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν κάκωση δευτέρου βαθμού, με την αρχική εκτίμηση να κάνει λόγο για απουσία τριών έως τεσσάρων εβδομάδων.

Η αποθεραπεία του εξελίσσεται ομαλά και το πρωί της Τρίτης (29/9) ο Γιαννούλης συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα στο γήπεδο της Νέας Μεσημβρίας. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ικανοποίηση από την πορεία της αποκατάστασης και, εφόσον όλα συνεχίσουν χωρίς κάποιο απρόοπτο, μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο ρυθμούς και να πλησιάσει στην επιστροφή του στο κανονικό πρόγραμμα.

Το διάστημα της διακοπής λειτουργεί υπέρ του διεθνούς αμυντικού, καθώς του δίνει τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του χωρίς πίεση. Ο στόχος είναι να βρίσκεται ξανά στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του «Δικεφάλου».

Με τα σημερινά δεδομένα, το παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην Τούμπα, είναι αυτό που έχει κυκλώσει ο Γιαννούλης για την επιστροφή του στη δράση.