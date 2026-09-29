Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοίνωσε ότι όλα τα έσοδα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ θα δοθούν στον Κώστα Λίμα.

Ο Κώστας Λίμα αντιμετωπίζει μία περιπέτεια και ο Πανιώνιος δείχνει την έμπρακτη στήριξή του.

Η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ Β', θα δοθούν στον γιο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Νόνι Λίμα, ώστε να σταθεί το συντομότερο στα πόδια του και καλεί τον κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο για να βοηθήσει να συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσό.

Στην ανακοίνωση του Πανιωνίου αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Πανιώνιος στέκεται με αγάπη και έμπρακτη στήριξη στο πλευρό του Κώστα Λίμα, γιου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Νόνι Λίμα, στη δύσκολη δοκιμασία που αντιμετωπίζει μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημά του.

Ο Πανιώνιος ήταν και θα παραμένει πάντα μια μεγάλη οικογένεια. Και στις δύσκολες στιγμές, η οικογένεια είναι εκεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΕ Πανιώνιος αποφάσισε να διαθέσει τα έσοδα από τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β για την οικονομική ενίσχυση του Κώστα και της οικογένειάς του, στις αυξημένες ανάγκες αυτής της δύσκολης περιόδου.

Καλούμε όλο τον κόσμο του Πανιωνίου να βρεθεί στο γήπεδο και μέσα από την παρουσία του, να στείλει ένα δυνατό μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης.

Κώστα, όλη η οικογένεια του Πανιωνίου είναι δίπλα σου.

Σου ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και καλή ανάρρωση».



