Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0.

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ έληξε 0-0 και δόθηκε παράταση για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Ο Παναθηναϊκός παρά το αριθμητικό του μειονέκτημα από το 18', λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ σε μαρκάρισμα εκτός περιοχής στον Ζίνι, άντεξε και κράτησε στο μηδέν την ΑΕΚ, ενώ είχε τις φάσεις για να πάρει τη νίκη, ενώ και η Ένωση είχε τις δικές της πολύ καλές στιγμές.

Μετά την αποβολή η ΑΕΚ άγιγξε το γκολ, αλλά το σουτ του Κοϊτά βρήκε στα σώματα, πήγε στο δοκάρι και κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 39'. Ο Τεττέη έκανε το γύρισμα, ο Αντίνο βρήκε «αέρα», ο επερχόμενος Κυριακόπουλος πλάσαρε στην κίνηση, όμως ο Στρακόσια απέκρουσε με δυσκολία.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για ένα πέναλτι σε μία μονομαχία του Τεττέη με τον Περέιρα, ωστόσο τόσο ο διαιτητής Μέλερ όσο και ο VAR Ρούπερτι αποφάσισαν πως δεν υπάρχει παράβαση.

Στο 55' η ΑΕΚ άγγιξε το 0-1. Ο Μάριν έβγαλε κάθετη στον Βάργκα, που πλάσαρε, αλλά ο Λαφόν έκανε ακόμη μία μεγάλη επέμβαση.

Στο 84' τη «σκυτάλη» πήρε ο Στρακόσια, που έβγαλε με δυσκολία το εντυπωσιακό σουτ του Τσέριν και στο 92' ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία, όταν ο Μπακασέτας εκετέλεσε από πλάγια θέση όμως η μπάλα πήγε λίγο άουτ.

