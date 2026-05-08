Ο Παναθηναϊκός υπέστη δύο νέες σημαντικές απώλειες, αφού οι Φακούντο Πελίστρι και Σβέριρ Ίνγκασον τραυματίστηκαν και χάνουν το υπόλοιπο της σεζόν.

Μετ' εμποδιών συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή (10/05-19:30) στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague, αφού προέκυεψαν δύο νέα προβλήματα για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Σβέριρ Ίνγκασον και ο Φακούντο Πελίστρι διαπιστώθηκε έπειτα από εξετάσεις πως αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, που θα τους εμποδίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους «πρασίνους» στο υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός έχει υποστεί διάστρεμμα στην ποδοκνημική ενώ ο Ουρουγουανός εξτρέμ έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό κι έτσι δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν ξανά φέτος με το «τριφύλλι».

Από κει και πέρα εκτός από τη σημερινή προπόνηση ήταν ακόμη οι Σάντσες και Κάτρης, που έκαναν ατομικό, καθώς και οι Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό, που ακολούθησαν θεραπεία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.