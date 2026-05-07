Την επιστροφή του Γιώργου Βαγιαννίδη φαίνεται πως εξετάζει ο Παναθηναϊκός προκειμένου να ντύσει ξανά στα... πράσινα τον Έλληνα διεθνή αμυντικό.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξανά στον Παναθηναϊκό; Δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας Record συνδέει τον 24χρονο παίκτη με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ενδιαφέρεται για τον παίκτη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πορτογάλοι λένε πως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα εξέταζε το ενδεχόμενο δανεισμού του παίκτη στο Τριφύλλι, καθώς δεν είναι απόλυτο πως δεν τον υπολογίζει για τα μελλοντικά της πλάνα.

Υπενθυμίζουμε πως οι Πράσινοι τον παραχώρησαν πέρυσι έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ στα Λιοντάρια και έχει πολυετές συμβόλαιο μέχρι το 2030, με ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Τη φετινή σεζόν με την ομάδα της πορτογαλικής πρωτεύουσας ο Γιώργος Βαγιαννίδης μετρά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει μοιράσει και επτά ασίστ. Με την Εθνική Ελλάδας έχει αγωνιστεί έντεκα φορές και έχει δώσει δύο ασίστ.