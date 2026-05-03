Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην τέταρτη θέση και θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στις 23 Ιουλίου.

Ο Παναθηναϊκός αν κι έπαιζε 70 και πλέον λεπτά με παίκτη λιγότερο κόντρα στην ΑΕΚ, εξαιτίας της αποβολής του Ερνάντεθ, κατάφερε να μείνει αήττητος και πήρε τον βαθμό με το 0-0.

Η απόσταση, όμως, από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό αυξήθηκε στους 10 βαθμούς, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κι ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει οριστικά τέταρτος.

Με την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να πηγαίνουν στα playoffs του Europa League, το τριφύλλι «υποβιβάζεται» στο Conference League και θα χρειαστεί τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι για να μπει στη League Phase. Δύσκολο, αφού καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη 100% Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά όχι φυσικά κι ακατόρθωτο.

Οι ημερομηνίες

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί έναν μήνα νωρίτερα, στις 17 Ιουνίου.

Η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό θα γίνει στις 20 Ιουλίου κι εφόσον περάσει ο Παναθηναϊκός θα παίξει στις 6 Αυγούστου τον πρώτο αγώνα και στις 13 Αυγούστου τη ρεβάνς.

Η κλήρωση για τα playoffs θα γίνει στις 3 Αυγούστου κι αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει εκεί, τα παιχνίδια του θα διεξαχθούν στις 20 Αυγούστου και στις 27 του ίδιου μήνα θα πραγματοποιηθεί η ρεβάνς.