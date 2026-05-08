Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Oι Galacticos, το Gazz Floor και το Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00 για να σχολιάσουν όλα τα δεδομένα πριν την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League.
Στις 18:00 ακολουθεί η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με το νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Έλενα Ριμπακίνα (Nova Sports 6), ενώ στις 19:00 η Ανόρθωση θα φιλοξενήσει στην έδρα της τη Κράσαβα.
Στις 19:30, η Πάντεμπορν θα υποδεχθεί την Καρλσρούη (Nova Sports 2) και στις 21:00 η Αλ Κολούντ την Αλ Χιλάλ (Cosmote Sport 9). Στις 21:30 η Καντίθ θα αναμετρηθεί με τη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (Nova Sport Start) και την ίδια ώρα η Ντόρτμουντ με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Nova Sport 3). Τέλος, στις 21:45 η Τόρινο θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Σασουόλο (21:45, Cosmote Sport 2) και στις 22:00 η Λεβάντε με την Οσασούνα (Nova Sports 1) και η Χαλ με τη Μίλγουολ (Cosmote Sport 3).
Στο μπάσκετ η Ζάλγκιρις θα φιλοξενήσει τη Φενέρμπαχτσε (20:00, Nova Sports 5) και ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια (21:15, Nova Sports Prime) με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.
Μετά την ολοκλήρωση της δράσης στην Ευρωλίγκα, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 23:00.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Μαρία Σάκκαρη - Έλενα Ριμπακίνα (18:00, Nova Sports 6 - Live περιγραφή στο Gazzetta)
- Ανόρθωση - Κράσαβα (19:00, Cosmote Sport 1)
- Πάντεμπορν - Καρλσρούη (19:30, Nova Sports 6)
- Ζάλγκιρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε (20:00 Nova Sports 5 - Live περιγραφή στο Gazzetta)
- Αλ Κολούντ - Αλ Χιλάλ (21:00, Cosmote Sport 9)
- Παναθηναϊκός - Βαλένθια (21:15, Nova Sports Prime - Live περιγραφή στο Gazzetta)
- Καντίθ - Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (21:30, Nova Sports Start)
- Ντόρτμουντ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21:30, Nova Sport 3)
- Τορίνο - Σασουόλο (21:45, Cosmote Sport 2)
- Λεβάντε - Οσασούνα (22:00, Nova Sports 1)
- Χαλ Σίτι - Μίλγουολ (22:00, Cosmote Sport 3)
- Gazz Floor by Novibet (23:00, Gazzetta Youtube)
