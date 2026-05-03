Μετά το πέρας της 3ης αγωνιστικής των Play Offs για το 1-4 απομένουν πλέον άλλες 3 αγωνιστικές για το τέλος της φετινής Stoiximan Super League 1.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο κερδισμένος της αγωνιστικής με το 3-1 επί του Ολυμπιακού. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ έμειναν στο 0-0. Ας δούμε την εικόνα των αποτελεσμάτων και του προγράμματος.

Το πρόγραμμα των play Offs

1η αγωνιστική

Κυριακή 05/04/26

19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

2η αγωνιστική

Κυριακή 19/04/26

18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0

21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2

3η αγωνιστική

Κυριακή 03/05/26

19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0

4η αγωνιστική

Κυριακή 10/05/26

19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική

Τετάρτη 13/05/26

19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

6η αγωνιστική

Κυριακή 17/05/26

19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ