Ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι στο 51' σε μονομαχία του Τεττέη με τον Περέιρα.

Φωνές του Παναθηναϊκού για πέναλτι στο 48' στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο εκπληκτικός Τεττέη πέρασε τη μπάλα πάνω από τον Περνάις και επιχείρησε να μπει στην περιοχή, εκεί δέχθηκε την πίεση του Περέιρα και ο φορ του Παναθηναϊκού έπεσε στη μεγάλη περιοχή από την πίεση του Αργεντινού.

Οι πράσινοι ζήτησαν πέναλτι, αλλά ο Τούρκος διαιτητής Ουμούτ Μέλερ δεν έδειξε κάτι, ενώ και ο Ρούπερτι στο VAR δεν φάνηκε να έχει διαφορετική άποψη, ώστε να τον καλέσει να εξετάσει τη φάση.

