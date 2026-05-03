Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Τεττέη ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Περέιρα
Φωνές του Παναθηναϊκού για πέναλτι στο 48' στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Ο εκπληκτικός Τεττέη πέρασε τη μπάλα πάνω από τον Περνάις και επιχείρησε να μπει στην περιοχή, εκεί δέχθηκε την πίεση του Περέιρα και ο φορ του Παναθηναϊκού έπεσε στη μεγάλη περιοχή από την πίεση του Αργεντινού.
Οι πράσινοι ζήτησαν πέναλτι, αλλά ο Τούρκος διαιτητής Ουμούτ Μέλερ δεν έδειξε κάτι, ενώ και ο Ρούπερτι στο VAR δεν φάνηκε να έχει διαφορετική άποψη, ώστε να τον καλέσει να εξετάσει τη φάση.
Δείτε τη φάση
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.