Το τουρνουά θρύλων της UEFA πριν τον τελικό του Champions League με άρωμα... Ελλάδας!

Ένα τουρνουά γεμάτο... νοσταλγία και αναμνήσεις θα προσφέρει η UEFA σε όσους βρεθούν στη Βουδαπέστη για τον μεγάλο τελικό του Champions League.

Στις 19:00 του Σαββάτου (30/05) είναι προγραμματισμένη η πρώτη σέντρα του μεγάλου τελικού του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ στο Puskas Arena της Ουγγαρίας.

Το γήπεδο-κόσμημα της Βουδαπέστης αναμένεται κατάμεστο από σχεδόν 70.000 οπαδούς ωστόσο λίγες ώρες πριν το πρώτο σφύριγμα, οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου θα έχουν την τύχη να θυμηθούν λίγο τα... παλιά.

Η UEFA διοργανώνει το απόλυτο τουρνουά Legends στο γήπεδο που βρίσκεται δίπλα στην Puskas Arena, την Papp Laszlo Arena όπου τέσσερις ομάδες των εννιά παικτών θα κοντραριστούν από τις 16:00 μέχρι την έναρξη του αγώνα.

Πρόκειται για ονόματα που άφησαν εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έχουν πλούσιο άρωμα... Ελλάδας καθώς κόσμησαν και τα δικά μας γήπεδα. Η πρώτη λέγεται «Figo FC» με τον θρυλικό Λουίς Φίγκο και τους Σαλβατόρε Σιριγκού, Άσλεϊ Κόουλ, Τσάβι, Μεντιέντα, Ρικαρντίνιο, Ματεράτσι, ο άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού, Ζιλμπέρτο Σίλβα και ο άλλοτε χαφ του Ολυμπιακού, Εστεμπάν Καμπιάσο.

Μετά πάμε στην «Rakitic Royals» με τον Ίβαν Ράκιτιτς, τον Ζούλιο Σέζαρ, τον Γουιλιάμ Γκαλάς, τον Ρομπέρ Πιρές, τον Τέο Γουόλκοτ, τον Σάντι Καθόρλα, τον Γιοάν Τζουρού, τον Νταβίντ Σίλβα και τον Μικάελ Σιλβέστρ.

Έπειτα είναι η «Commanders» όπου αρχηγός είναι ο θρυλικός Καφού και έχει μαζί του τους Ντέιβιντ Τζέιμς, Ρομπέρτο Κάρλος, Φαλκάο, Τζον Όμπι Μίκελ, Σολ Κάμπελ αλλά και τον πρώην προπονητή του Αστέρα AKTOR, Κλοντ Μακελελέ και τους πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, Ερίκ Αμπιντάλ και Γιάγια Τουρέ.

Κλείνοντας, υπάρχει η ομάδα με το όνομα «Juhasz Jewels» όπου βρίσκεται ο Άνταμ Μπογκντάν, ο Σελέσι, ο Τσιτκοβιτς, ο Φεζέσιν, ο Γκέρα, ο Λεάντρο, ο Νίκολιτς, ο Γιούχαζ και ο άλλοτε φορ των Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, Σάντορ Τόργκελε.