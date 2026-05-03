Ο Ολυμπιακός δικαιούται να φωνάζει για το 1-0 του ΠΑΟΚ όμως είχε ένα κακό 2ο ημίχρονο σε συγκεκριμένο σκέλος και πρέπει να ξανακοιταχθεί στον καθρέφτη. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Δυστυχώς για τον Ολυμπιακό αυτή η αντίδραση που έβγαλε με τον Παναθηναϊκό κράτησε μόλις μία αγωνιστική. Μία εικόνα σε ένα ντέρμπι με τον αιώνιο αντίπαλο πάντα δίνει προσδοκίες για την συνέχεια ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι στην Τούμπα είχαν μία άμυνα αλλού για αλλού σε όλα τα επίπεδα και δέχθηκαν γκολ τα οποία δεν συνάδουν με το επίπεδο ενός τόσο μεγάλου συλλόγου όπως ο Ολυμπιακός.

Πάμε και τα βλέπουμε. Δικαιολογημένα κατ' εμέ φωνάζει για την φάση του 1-0 από τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός ωστόσο είναι μία στατική μπάλα που ξέρει πολύ καλά ότι ο αντίπαλός του είναι ιδιαίτερα δυνατός πάνω σε αυτό.

Στο 2ο γκολ ο Κωσνταντέλιας πηγαίνει ένας εναντίον 4 παικτών και παρόλα αυτά καταφέρνει να βγάλει την πάσα στον Ζίβκοβιτς για το 2-1. Και στην στιγμή του 3-1 βγαίνει μόνος του από την πλευρά του Ορτέγα ο Ζίβκοβιτς και σκοράρει μόνος του ο Γερεμέγεφ.

Μία ερυθρόλευκη άμυνα δηλαδή χωρίς καλές τοποθετήσεις, δίχως σωστές επιστροφές και με λάθη επί λαθών. Ότι δηλαδή είχε συζητηθεί στον Ρέντη ότι δεν θα γινόταν ξανά σε τέτοια ντέρμπι. Η εικόνα του Ολυμπιακού στην επανάληψη ανεξαρτήτως των φάσεων που έβγαλε ήταν τόσο κακή που υπήρξε ένα ηχηρό πισωγύρισμα με την ευθύνη όλων: προπονητή και παικτών. Και όλα αυτά ενώ είχε προηγηθεί ένα πρώτο 45λεπτο όπου οι Πειραιώτες παρά το 1-1 ήταν ανώτεροι στο πιο μεγάλο μέρος του και άξιζαν να προηγούνται. Το 2ο 45λεπτο ωστόσο ήταν μία άλλη κουβέντα. Είναι ένα ημίχρονο για το οποίο στον Ολυμπιακό πρέπει να ξανακοιταχθούν στον καθρέφτη.

Το γκολ του Γιαζίτζι ακυρώθηκε, αυτό του Γερεμέγεφ όμως όχι

Ο Ολυμπιακός - όπως προαναφέραμε - έχει όλο το σωστό background για να φωνάζει για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα και βρίσκεται μπροστά από τον Τζολάκη και κάνει κίνηση προς την μπάλα. Το τέρμα του Γιαζίτζι είχε ακυρωθεί από την στιγμή που θεωρήθηκε ότι ο Πιρόλα επηρέαζε τον αντίπαλο γκολκίπερ; Τι αλλάζει δηλαδή πρακτικά εδώ;

Κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός αυτό το ματς φαίνεται ότι εν πρώτοις το χάνει από την άμυνά του. Το χάνει όμως ως έναν σημαντικό βαθμό και από την επίθεσή του με βάση τις χαμένες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου. Θα μπορούσε να είχε προηγηθεί με 1-0 στο πρώτο πεντάλεπτο και βρέθηκε να χάνει. Με τα εάν δεν γίνεται φυσικά δουλειά.

Ξαναπήγαμε τώρα σε ένα πολύ δύσκολο δρόμο για τον Ολυμπιακό. Το... ταμείο για την ομάδα δεν θα αργήσει να γίνει και προφανώς θα αφορά άπαντες στο ποδοσφαιρικό τμήμα.