Ο σχεδόν δίμετρος Ισίδωρος Κουτσίδης θα πάρει ξανά την ευκαιρία για την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού παίρνοντας την θέση του Καλογερόπουλου στο ρόστερ.

Ο Ισίδωρος Κουτσίδης στα 21 του χρόνια και έχοντας καταγωγή από την Δράμα έχει θητεύσει στις υποδομές και του ΠΑΟΚ αλλά και του Ολυμπιακού ενώ εκτός από τις 2 αυτές ομάδες είχε παρουσία σε Δόξα Δράμας, Πανσερραϊκό αλλά και Βόλο. Ο συγκεκριμένος στόπερ θα είναι εκείνος που αναμένεται να πάρει την θέση του Καλογερόπουλου που θα αποχωρήσει. Έτσι θα έχει μία ακόμα ευκαιρία να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό σε επίπεδο πρώτης ομάδας.

Ο Κουτσίδης ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ και το 2020 πήρε μεταγραφή στον Πανσερραϊκό απ' όπου αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το 2021. Το 2022-2023 κατέκτησε με τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα Νέων της Super League U19.

Το 2024 κατέκτησε με τους Νέους το τρόπαιο της Youth League (και ενώ ήταν βασικός στον τελικό με τη Μίλαν) και ήταν και στο ρόστερ της πρώτης ομάδας που πήρε το Conference.

Ακολούθησε ο δανεισμός στον Βόλο για να επιστρέψει ξανά στους Πειραιώτες και να παίξει πέρυσι (για άλλη μία φορά) στον Ολυμπιακό Β' έχοντας 2 γκολ σε 13 αγώνες.

Οι δύο προκρίσεις σε Νέους και πρώτη ομάδα μέσα σε 16 ώρες

Το 2024 σε ηλικία 19 ετών ο ύψους 1.95 μέτρων Κουτσίδης έζησε με τον Ολυμπιακό δύο ιστορικές προκρίσεις μέσα σε λιγότερο από 16 ώρες και σε απόσταση 2.340 χιλιομέτρων διαφορά!

Αρχικά βίωσε ως μέλος της αποστολής της πρώτης ομάδας την πρόκριση στην Τουρκία με αντίπαλο τον σύλλογο της Φενέρ (στη διαδικασία των πέναλτι). Στη συνέχεια από την Τουρκία βρέθηκε στην Ελβετία για το ματς με τη Ναντ για το Final Four του UEFA Youth League (όπου η ομάδα του Συλαϊδόπουλου έχοντας τον Κουτσίδη ως βασικό πέρασε την γαλλική ομάδα μέσω της ρουλέτας των πέναλτι για να βρεθεί μετά στον τελικό).