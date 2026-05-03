Η φάση του 1-0 του ΠΑΟΚ, όπου ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε για οφσάιντ.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με τον Γερεμέγεφ στο 15', αλλά ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε έντονα για οφσάιντ του Μπάμπα στη φάση.

Ο Γκανέζος αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ φάνηκε να είναι εκτεθειμένος την ώρα που σούταρε ο Μιχαηλίδης και μετά την απόκρουση του Τζολάκη, σκόραρε ο Σουηδός φορ, με τον Μπάμπα να κινείται προς την μπάλα.

Το γκολ μέτρησε, αφού δεν υπήρξε διαφορετική άποψη από το VAR, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των Πειραιωτών.

