Ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα για το διπλό που θα έβαζε δύσκολα στην ΑΕΚ, όμως ο πληγωμένος (από την απώλεια του Κυπέλλου) ΠΑΟΚ, έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνιστή τον Γερεμέγεφ (2 γκολ) επικράτησε 3-1, πέρασε δεύτερος και διατηρεί ελπίδες τίτλου! Σκόρερ και ο Ζίφκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό (19:00) για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, ψάχνοντας απαντήσεις μετά την απώλεια του Κυπέλλου και σε ένα βράδυ με ξεκάθαρο «πρέπει». Και τα βρήκε.

Στο αποψινό ματς ο «Δικέφαλος» δεν έψαχνε απλώς μία νίκη, αλλά μία καθαρή αντίδραση μπροστά στον κόσμο του. Εξάλλου τα περιθώρια έχουν στενέψει σ’ ότι αφορά τη «μάχη» για τη 2η θέση, που δεν είναι στόχος, είναι ανάγκη για τους «ασπρόμαυρους» του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Με τρεις αλλαγές ο ΠΑΟΚ

O Ραζβάν Λουτσέσκου κλήθηκε να βρει ισορροπία ανάμεσα σε δεδομένα και αναγκαστικές επιλογές. Στη θέση του τερματοφύλακα το τοπίο έμοιαζε θολό, με τον Τσιφτσή και τον Παβλένκα να διεκδικούν φανέλα βασικού. Η επιστροφή του Τσέχου «πορτιέρε» κάτω από τα δοκάρια ήταν μια από τις τρεις αλλαγές.

Στην άμυνα, τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα. Το δίδυμο Κετζιόρα – Μιχαηλίδης Στο κέντρο της άμυνας, με τον Μπάμπα στο αριστερό άκρο και τον Κένι στα δεξιά.

Στη μεσαία γραμμή, ο Μεϊτέ επέστρεψε σε κατάσταση που τον καθιστά ξανά βασική επιλογή, με τον Ζαφείρη να είναι ο παρτενέρ του. Πιο μπροστά, ο Ζίβκοβιτς στη δεξιά πλευρά, με τον Κωνσταντέλια να κινείται στον άξονα και τον Τάισον στο αριστερό άκρο.

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Γερεμέγεφ ήταν και πάλι η επιλογή, με δεδομένη την απουσία του Γιακουμάκη.

Με ενδεκάδα Λεωφόρου ο Ολυμπιακός

Όπως αναμενόταν και είχε καταγραφεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επέλεξε τα ίδια πρόσωπα που είχε και στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για το ντέρμπι της Τούμπας.

Η ερυθρόλευκη διάταξη είχε ως εξής: Ο Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.

Γκολ, ένταση, αλλά και μεγάλα κενά

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο ντέρμπι με γκολ από στατική φάση, αλλά πλήρωσε τα αμυντικά του κενά και πήγε στα αποδυτήρια στο 1-1 απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που απείλησε νωρίς και συχνά.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα, ένα σοβαρό λάθος του Μεϊτέ έβαλε… φωτιά στην άμυνα, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει διπλή ευκαιρία, αλλά τον ΠΑΟΚ να γλιτώνει. Ο Τσικίνιο δεν εκμεταλλεύτηκε το δώρο, ενώ η φάση έκλεισε με παρέμβαση του Παβλένκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο και στο 5’ δημιούργησαν νέα μεγάλη φάση. Το σουτ του Τσικίνιο βρήκε αντίδραση από τον Παβλένκα, ενώ στη συνέχεια ο Ελ Καμπί, από πολύ κοντά, έστειλε την μπάλα άουτ. Τρεις καθαρές στιγμές μέσα σε λιγότερο από έξι λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει ευάλωτος.

Κι όμως, η πρώτη ουσιαστική απάντηση των γηπεδούχων έφερε και το γκολ. Στο 15’, από στατική φάση, ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, η άμυνα του Ολυμπιακού δεν καθάρισε, ο Τζολάκης απέκρουσε το σουτ του Μιχαηλίδη, αλλά ο Γερεμέγεφ ήταν εκεί για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Μια φάση από το «οπλοστάσιο» του ΠΑΟΚ, που για ακόμη μία φορά αποδείχθηκε καθοριστική.

Το προβάδισμα άλλαξε τις ισορροπίες, αλλά όχι τον ρυθμό. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει χώρους και στο 23’ έχασε τετ α τετ με τον Ελ Καμπί. Στην απέναντι πλευρά, ο ΠΑΟΚ βρήκε χώρους στην κόντρα, με τον Τζολάκη να σταματά εντυπωσιακά τον Γερεμέγεφ.

Η ισοφάριση ήρθε στο 30’ και είχε… προαναγγελθεί. Ο Τσικίνιο σέντραρε από τα δεξιά και ο Ελ Καμπί, ανενόχλητος στο κέντρο της άμυνας, με κεφαλιά από κοντά έκανε το 1-1. Η φάση ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, με το κενό ανάμεσα σε Κετζιόρα και Μιχαηλίδη να κοστίζει.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο γκολ μέσα σε δέκα λεπτά

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα και στο β’ μέρος. Ο ΠΑΟΚ δεν πατούσε καλά στο χορτάρι της Τούμπας ήταν εμφανής ο φόβος και η αμφιβολία σ’ όλες τις κινήσεις των παικτών του.

Κι όμως, κόντρα στη ροή του αγώνα οι «ασπρόμαυροι» βρήκαν το δεύτερο γκολ. Και άλλαξαν τα πάντα. Με την συμπλήρωση δέκα λεπτών στο δεύτερο μισό ο Κωνσταντέλιας ελίχθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, πάσαρε σωστά στον Ζίβκοβιτς και ο Σέρβος με εκπληκτικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη γράφοντας το 2-1.

O Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνέχισε την εκπληκτική παράδοση απέναντι στον Ολυμπιακό. Με το αποψινό έφτασε τα οκτώ γκολ (και τις 10 ασίστ) σε 26 αγώνες κόντρα στους Πειραιώτες! Εκπληκτικό!

Χτύπησε ξανά ο Γερεμέγεφ

Στο 63ο λεπτό ο Παβλένκα έκανε την απόκρουση του αγώνα στη βολίδα του Τσικίνιο και δύο λεπτά αργότερα ο «Δικέφαλος» βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα για το 3-1! Ο Κωνσταντέλιας βρήκε έξοχα τον Ζίβκοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν σε πλήρη ανισορροπία και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έβγαλε την ασίστ στο Γερεμέγεφ που από κοντά την έστειλε για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Τζολάκη.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε μετά το 70ο λεπτό και δύο στιγμές που ένοιωσε απειλή από τον Ολυμπιακό να διαχειριστεί το υπέρ του προβάδισμα και να φτάσει σε μια νίκη-οξυγόνο που τόσο πολύ ήθελε μετά από ένα σερί αγώνων όπου έφυγε με άδεια χέρια από το γήπεδο.

MVP: Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με δύο γκολ ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με δύο καλές στιγμές του ξεκλείδωσε την άμυνα του Ολυμπιακού. Από κοντά του και ο Ζίβκοβιτς με γκολ και ασίστ ξανά εναντίον των «ερυθρόλευκων». Σωτήριες οι επεμβάσεις του Παβλένκα.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η ερυθρόλευκη άμυνα παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Μεϊτέ έβαλε σε μπελάδες την άμυνα του ΠΑΟΚ, όχι μια αλλά δύο φορές, στο ξεκίνημα του ματς. Για καλή του τύχη δεν το πλήρωσε η ομάδα του.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Η φάση του 1-0 σήκωσε μεγάλη κουβέντα για το αν ο Μπάμπα επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Τζολάκη ή κάνει κίνηση προς την μπάλα. Η φάση ελέγχθηκε από το VAR και το γκολ μέτρησε.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ πήρε μια νίκη-ανάσα που τόσο πολύ την έψαχνε το τελευταίο δίμηνο. Ένα δεκάλεπτο στο β’ μέρος και το ανέβασμα Κωνσταντέλια-Ζίβκοβιτς ήταν αρκετό. Από τη στιγμή που Ζέλσον και Τσικίνιο έσβησαν από το ματς, ο Ολυμπιακός δεν βρήκε τίποτα στο ματς. Πλήρωσε και πάλι τα λάθη της άμυνας του.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (77’ Οζντόεφ), Ζαφείρης (92’ Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (87’ Ιβανούσετς), Τάισον (77’ Πέλκας), Γερεμέγεφ (87’ Μύθου).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος (90’ Μπιανκόν), Κοστίνια, Εσε, Γκαρθία (71’ Μουζακίτης), Μάρτινς (81’ Αντρέ Λουίς), Τσικίνιο (90’ Ταρέμι), Ροντινέι (71’ Ποντένσε), Ελ Καμπί.