Στρεφέτσα: Ολυμπιακός - Συνάντηση με την Πάρμα σύμφωνα με τους Ιταλούς
Μετά από ένα άκρως ικανοποιητικό εξάμηνο με δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 14 παιχνίδια, η Πάρμα δείχνει έχει θέσει ως προτεραιότητα για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, την παραμονή του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα.
Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται να ικανοποιήσει οικονομικά τον Ολυμπιακό, ο οποίος έναν χρόνο πριν έβγαλε από τα ταμεία του οκτώ εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Κόμο, χωρίς να εντυπωσιάσει με τα ερυθρόλευκα (ένα γκολ και πέντε ασίστ σε 21 ματς).
Σύμφωνα με τον Νικολό Σιρά, ο ιταλικός σύλλογος προσπαθεί να κατεβάσει τις απαιτήσεις των Πειραιωτών προκειμένου να τον κάνει δικό της αφού δεν υπήρχε οψιόν αγοράς στη συμφωνία των δύο πλευρών όταν παραχωρήθηκε ως δανεικός.
Για αυτόν τον λόγο, έχει κανονιστεί ένα ραντεβού μεταξύ των ανθρώπων των δύο ομάδων προκειμένου να διαπραγματευθούν για το μέλλον του Βραζιλιάνου εξτρέμ, ο οποίος είναι στην αναμονή για να μάθει τι θα γίνει με το μέλλον του.
🚨 Excl. - Scheduled a meeting in the next days between #Parma and #Olympiacos for Gabriel #Strefezza. Parma are working to keep the winger, who would like to continue to play in Serie A. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2026
