Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ με την κακή σεζόν που έκανε και το ενδιαφέρον από Βουλγαρία είναι άγνωστο αν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ την τρέχουσα σεζόν είναι σκιά του εαυτού του κι έχει δώσει ελάχιστα πράγματα στον ΠΑΟΚ, ενώ διαθέτει υψηλό συμβόλαιο.

Ο 29χρονος (11/11/96) Βούλγαρος εξτρέμ έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον Δικέφαλο, αλλά κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι θα παραμείνει. Ο Ντεσπόντοφ φέτος είναι σκιά του εαυτού του. Οι συχνοί τραυματισμοί τον λύγισαν κι έτσι δεν έδωσε στην ομάδα αυτά που προσδοκούσαν όλοι.

Ένα θαυμάσιο γκολ κόντρα στην πρώην ομάδα του τη Λουντογκόρετς κι ένα γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την ΑΕΛ Novibet είναι τα highlights της σεζόν.

Φτωχή παρουσία για τον Ντεσπόντοφ, τον οποίο είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου, ειδικά στο διάστημα που τραυματίστηκε ο Ζίβκοβιτς, αλλά ο Βούλγαρος είχε πιο πολλούς τραυματισμούς και δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό. Στο ματς με τον Βόλο, στο φινάλε της κανονικής διάρκειας έκανε ένα λάθος που στοίχισε την ήττα κι έκτοτε μπήκε πάλι στα πιτς. Στον τελικό ήταν απών, στα playoffs δεν θα αγωνιστεί και πλέον από τη Βουλγαρία προέκυψαν σενάρια για ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Ντεσπόντοφ έχει βαρύ όνομα στην πατρίδα του, είναι αρχηγός στην εθνική του ομάδα και δεν είναι έκπληξη να ενδιαφερθεί κάποια εκ των ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Λουντογκόρετς, Λέφσκι Σόφιας. Με ένα λογικό ποσό θα μπορούσαν να τον αποκτήσουν από τον ΠΑΟΚ. Τη στιγμή που έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο ο Δικέφαλος δεν μπορεί να έχει μεγάλες απαιτήσεις και είναι θέμα και του ίδιου του παίκτη και του σχεδιασμού της ομάδας, το αν θα συνεχίσει ο Ντεσπόντοφ. Μία σημαντική παράμετρος είναι ο Χατσίδης. Ο νεαρός εξτρέμ αναδείχθηκε την τρέχουσα σεζόν και με τον Ζίβκοβιτς και τον υγιή Ντεσπόντοφ στο ρόστερ, δεν θα είναι απλό να πάρει πολλά παιχνίδια.

Η πτώση με αριθμούς

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός σε κάθε περίπτωση, θα είναι ένας από τους παίκτες που θ' απασχολήσουν σοβαρά τη δοίκηση και τον προπονητή στον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ την πρώτη του σεζόν στον ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής και οι αριθμοί του ήταν εντυπωσιακοί. Τη σεζόν 2023-24 είχε 47 αγώνες με 13 γκολ και 13 ασίστ. Συμμετείχε άμεσα σε 26 γκολ του ΠΑΟΚ, χωρίς να αναφερόμαστε σε πάσες κλειδιά ή κάποια χτυπήματα στατικών φάσεων, που είναι και το δυνατό του στοιχείο.

Την περασμένη περίοδο, που ο ΠΑΟΚ είχε σκαμπανεβάσματα, ο Ντεσπόντοφ είχε 44 ματς με 8 γκολ και 12 ασίστ. Σαφώς μία καλή επίδοση για τον έμπειρο εξτρέμ, που σε πολλά ματς δεν είναι βασικός, λόγω Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Η σεζόν που ολοκληρώνεται σε λίγο καιρό, όμως, είναι τραγική για τον Ντεσπόντοφ. Έχει συνολικά 30 αγώνες με 5 γκολ και 4 ασίστ. Στο πρωτάθλημα έχει 3 γκολ και μόλις 1 ασίστ! Αριθμοί που δεν συνάδουν με την ποιότητά του και γι' αυτό όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του στην Τούμπα είναι ανοιχτά.