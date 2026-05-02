Ο εμπειρότατος Βάσκος τεχνικός θα αποφανθεί την Κυριακή, δηλαδή ανήμερα του αγώνα, για την 11άδα που θα κατεβάσει στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός.

Ο κόουτς «Μέντι» έδωσε μία κοφτή απάντηση μετά την ερώτηση της NOVA για το εάν πιστεύει στο κλισέ του 'ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει'. Τι είπε; Το κλασικό του: «Θα δείτε αύριο»!

Αύριο Κυριακή λοιπόν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις επί της 11άδας στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. Η εκτίμηση για μία 11άδα copy paste με αυτήν του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καλά κρατεί.

Εκεί ως γνωστόν ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε καταλήξει σε διάταξη με δεκάρι πίσω από τον σέντερ φορ, δηλαδή τον Τσικίνιο (που ήταν βασικός και στα τρία προηγούμενα ματς με τον ΠΑΟΚ, όπως και ο Τζολάκης). Βασικός χρίστηκε και ο Γκαρθία στην εξής διάταξη: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.

Ο αστερίσκος που υπάρχει σε επίπεδο προσώπων ως προς την παραπάνω αναφορά έχει να κάνει με το κέντρο. Εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψει αλλαγή (ή και να γίνουν αλλαγές). Από εκεί και πέρα πλην του Βέζο υπάρχουν παίκτες με τις πιθανότητές τους για το αρχικό σχήμα (όπως ο Μουζακίτης ή ο Αντρέ Λουίζ). Ως προς τις απουσίες ως γνωστόν εκτός έχουν τεθεί οι Μπρούνο και Κλέιτον.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού - για το ματς της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα - που απαρτίζεται από 23 παίκτες είναι οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέϊ, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Καμπί και Ταρέμι.