Λέτο: «Νίκη - ένεση στην προσπάθεια μας αλλά δεν μας εξασφαλίζει τίποτα»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη σπουδαία νίκη της Κηφισιάς επί του Παναιτωλικού.

Νίκη - χρυσάφι για την Κηφισιά! Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με 1-0 και έκανε αποφασιστικό βήμα για τον στόχο της παραμονής στη Stoiximan Super League.

Ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε στην Cosmote TV μετά το ματς και τόνισε πως το αποτέλεσμα είναι σημαντικό αλλά δεν εξασφαλίζει τίποτα.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Ήταν πολύ σημαντική νίκη για εμάς, σαν ένεση στην προσπάθειά μας. Δεν μας εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, είμαστε πολύ οργανωμένοι σαν σύλλογος.

Παίξαμε απέναντι σε δύσκολη ομάδα, ήμασταν δυνατοί στις δεύτερες μπάλες. Είχαμε προετοιμαστεί καλύτερα από το προηγούμενο παιχνίδι».