Το Εκουαδόρ ανακοίνωσε την αποστολή του για το Μουντιάλ του 2026, με τον Μόισες Ραμίρες που αγωνίζεται στην Κηφισιά να εκπροσωπεί την χώρα του στο τουρνουά.

Η εθνική Εκουαδόρ ανακοίνωσε την αποστολή των 26 παικτών της εν όψει του Μουντιάλ του 2026. Ανάμεσα στα ονόματα που θα ταξιδέψουν στην Αμερική, βρίσκεται και ο Μόισες Ραμίρες, τερματοφύλακας της Κηφισιάς, ο οποίος κέρδισε μια θέση στην τελική λίστα του Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Εκουαδόρ παρουσίασε τα ονόματα της αποστολής μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο, ενώ ανάμεσα στους εκλεκτούς βρίσκεται και ο Μόισες Καϊσέδο, ο Πέρβις Εστουπινιάν και ο φιναλίστ του Champions League με την Άρσεναλ, Πιέρο Ινκαπιέ.

Η αποστολή του Εκουαδόρ

Τερματοφύλακες

Ερνάν Γκαλίντες

Μοϊσές Ραμίρες

Γκονσάλο Βάγιε

Αμυντικοί

Γουίλιαν Πάτσο

Πιέρο Ινκαπιέ

Χοέλ Ορδόνιες

Φέλιξ Τόρες

Πέρβις Εστουπινιάν

Γιαϊμάρ Μεδίνα

Άνχελο Πρεσιάδο

Τζάκσον Πορόσο

Μέσοι

Άλαν Μίντα

Μοϊσές Καϊσέδο

Τζόρντι Αλσίβαρ

Ντενίλ Καστίγιο

Τζον Γιεμπόα

Άλαν Φράνκο

Πέδρο Βίτε

Κέντρι Πάες

Νίλσον Ανγκούλο

Γκονσάλο Πλάτα

Επιθετικοί

Κέβιν Ροντρίγκες

Άντονι Βαλένσια

Ένερ Βαλένσια

Τζόρντι Καϊσέδο

Τζέρεμι Αρεβάλο

