Με το γκολ – πέναλτι του Πόμπο, η Κηφισιά πήρε τρίποντο παραμονής (0-1) στο Αγρίνιο κόντρα στον τραγικό κι ακίνδυνο Παναιτωλικό που πλέον βρίσκεται για τα καλά μπλεγμένος σε σενάρια υποβιβασμού! Αποδοκιμάστηκαν στο φινάλε οι γηπεδούχοι.

Μετά από 1,5 μήνα η Κηφισιά επέστρεψε στις νίκες, πήρε το πρώτο της τρίποντο στα Play Out και «αγκάλιασε» τον απόλυτο στόχο της παραμονής στη Stoiximan Super League! Η ομάδα των Βορείων Προαστίων στάθηκε εξαιρετικά στο Αγρίνιο και χάρη στο εύστοχο πέναλτι του λυτρωτή Πόμπο νίκησε τον Παναιτωλικό με 1-0.

Στους 34 βαθμούς η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο και άφησε στους 31 τον Τίτορμο. Οι δυο ομάδες περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής για να φανεί η απόσταση τους από την επικίνδυνη ζώνη.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον γηπεδούχο Παναιτωλικό σε διάταξη 4-3-3. Ο Κουτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Γκράναθ, Σιέλη και Μανρίκε στην άμυνα. Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν τριάδα στα χαφ και Άλεξιτς, Ρόσα, Μπάντζι τριπλέτα στην επίθεση.

Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε τη φιλοξενούμενη Κηφισιά σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι και Λαρουσί μπροστά του. Έμπο, Μπένι δίδυμο στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Ζέρσον Σόουζα και Αντόνισε εξτρέμ, με φορ τον Χριστόπουλο.

«Στείρο» ημίχρονο

Από το πρώτο μέρος η Κηφισιά ήταν πιο δραστήρια στον αγωνιστικό χώρο, σε συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου στο προ μίας εβδομάδας παιχνίδι των δυο ομάδων στη Νεάπολη, ενώ από την πλευρά τουτ ο Παναιτωλικός είχε δυο καλές φάσεις με τον Μπάντζι.

Στο 9ο λεπτό ο Αντόνισε έκανε ατομική προσπάθεια και σούταρε στα σώματα, στη συνέχεια ο Λαρουσί δοκίμασε το πόδι του και ο Κουτσερένκο μπλόκαρε. Στο 12ο λεπτό η άμυνα της Κηφισιάς αδράνησε, ο Μανρίκε πρόλαβε να κάνει το γύρισμα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Ραμίρεζ και από κοντά ο Μπάντζι δεν κατάφερε να σκοράρει υπό την πίεση του Λαρουσί.

Στο 17' ο Πέκτοφ με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μπένι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο, όμως ο ώμος του ήταν ελάχιστα μπροστά από αυτόν του Μανρίκε και το γκολ ακυρώθηκε σωστά εξ αρχής.

Στο 26' ο Γκράναθ έβγαλε «γλυκιά» σέντρα από τα δεξιά και ο Μπάντζι έπιασε ένα ψαλίδι, όμως η μπάλα βγήκε κόρνερ. Η Κηφισιά κυκλοφορούσε την μπάλα, όμως δυσκολευόταν στην τελική προσπάθεια.

Ο Πόμπο «καθάρισε» από τα 11 βήματα

Στο 58ο λεπτό έγινε η φάση του παιχνιδιού. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έφυγε ωραία στην αντεπίθεση, τακουνάκι του Αντόνισε στον Λαρουσί, σουτ του Αλγερινού στα σώματα και στη συνέχεια ο Μπένι έπεσε στην περιοχή από μονομαχία με τον Σιέλη.

Σε πρώτο χρόνο ο Παπαπέτρου έδωσε κόρνερ, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR Κουκουλά o διεθνής ρέφερι πήγε για on-field review, όπου είδε ότι ο Μπένι τσίμπησε την μπάλα και ο Σιέλης με υψωμένο πόδι βρήκε ψηλά τον αντίπαλο του, με αποτέλεσμα να δώσει το πέναλτι.Παρόλο που o Kουτσερένκο έπεσε σωστά ο Πόμπο τον νίκησε από τα 11 βήματα και έκανε το 0-1 για την Κηφισιά στο 64ο λεπτό.

Ο Γιάννης Αναστασίου θέλησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του με την είσοδο των εξτρέμ Σμυρλή - Λομπάτο και με δίδυμο στα χαφ τους δημιουργικούς Ματσάν - Εστεμπάν, ενώ στη συνέχεια έπαιξε με δίδυμο «κλασικών» φορ Αγκίρε - Γκαρσία.

Η Κηφισιά είχε καλή στιγμή να τελειώσει το ματς στο 90'. Ο Ταβάρες έκανε ατομική ενέργεια, έπαιξε 1-2 με τον Πόμπο, έπιασε δυνατό σουτ και ο Κουτσερνένκο απέκρουσε με δυσκολία. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Θεοδωρίδης βγήκε σε θέση βολής, όμως το σουτ του ήταν άστοχο. Από εκεί και πέρα οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα τους μέχρι τέλους και πήραν τρίποντο - βάλσαμο.

MVP: Ο Μπένι ήταν ο πιο δημιουργικός παίκτης της Κηφισιάς και κέρδισε το πέναλτι που κρίθηκε το ματς.

Στο ύψος του: Ακόμα μια ηγετική εμφάνιση του Πόμπο, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη και ευστόχησε στο κρίσιμο πέναλτι

Αδύναμος κρίκος: Δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του ο Μπάντζι και δίκαια αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, όμως ούτε ο Αγκίρε κατάφερε να βοηθήσει. Είχε πρόβλημα στο «9» ο Παναιτωλικός.

Γκάφα: Το μαρκάρισμα του Σιέλη, από το οποίο προήλθε το πέναλτι στον Μπένι.

Στραγάλι: Η φάση του πέναλτι ήταν δύσκολη και ο Παπαπέτρου χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR για να το δώσει. Aπό εκεί και πέρα δεν έκανε κάποιο αξιοσημείωτο λάθος.

Το ταμείο του Gazzetta: Η Κηφισιά ήταν καλύτερη στη μεγάλη εικόνα του ματς σε σχέση με τον Παναιτωλικό που για ακόμα ένα ματς στα Play Out δεν τα πήγε καλά. Δίκαιη νίκη για την ομάδα του Λέτο, η οποία είναι πιο κοντά από ποτέ στην παραμονή.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (90+1′ Μίχαλακ), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (71′ Λομπάτο), Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (85′ Γκαρσία), Άλεξιτς (72′ Σμυρλής), Μπάντζι (46′ Αγκίρε)

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ, Πετκόφ, Πόμπο (90+1′ Μποτία), Αντόνισε, Μπένι (84′ Ταβάρες), Σόουζα (74′ Αμανί), Έμπο, Κονατέ, Ποκόρνι, Χριστόπουλος (84′ Θεωδορίδης), Λαρουσί