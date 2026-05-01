Η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ΑΕΚ, η Original 21, με ανάρτηση στα Social Media έκανε κάλεσμα προς τους Ενωσίτες ενόψει της τελευταίας προπόνησης, πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η διακοπή για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ήταν η τελευταία και πλέον η «κούρσα» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα πάει... non-stop! Την ερχόμενη Κυριακή η πρωτοπόρος της Stoiximan Super League, ΑΕΚ, θα φιλοξενηθεί για τελευταία φορά από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και θέλει το 3Χ3 στη διαδικασία των Play Off για να κάνει ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορία της.

Οι Ενωσίτες βρίσκονται... σταθερά και αμείωτα στο πλευρά του Δικεφάλου κι όπως και στα προηγούμενα ντέρμπι το απόγευμα του Σαββάτου (2/5, 16:30) θα βρεθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία προπόνηση πριν το αθηναϊκό ντέρμπι.

Σε αυτό το πλαίσιο η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ΑΕΚ, η Original 21, με ανάρτηση στα Social Media έκανε κάλεσμα προς τους φίλους της ομάδας να δώσουν δυναμικό παρών για να στηρίξουν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του.

Η ανάρτηση της Original 21

«H μεγάλη μας στήριξη συνεχίζεται αμείωτα, ΑΔΙΑΚΟΠΑ και δυναμικά !

Αύριο Σάββατο στις 16:30 γεμίζουμε το ΝΑΟ στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας. Θα ανοίξουν οι κάτω θύρες και θα παραμείνουμε για μία ωρα μέσα, εμψυχώνοντας τους παίχτες και τον προπονητή!

Η ORIGINAL 21 καλεί ΟΛΟΝ τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα!

ΑΕΚ ΓΕΡΑ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΞΑΝΑ !!!».