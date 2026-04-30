Η ώρα των τελικών της ΑΕΚ και ο αστείος Μάκελι!

Ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί τη σημασία των δυο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την πίεση του φαβορί και αναλύει - αναγνωρίζει τα διλήμματα του Νίκολιτς...

Απόψε και αύριο κορυφώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ, κοινώς του Νίκολιτς με τους κιτρινόμαυρους, ενόψει της αναμέτρησης την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε κατά πόσο θα επηρεάσει αυτή η διακοπή όλες τις ομάδες πλην ΠΑΟΚ, μιας και με τον τελικό Κυπέλλου δεν είχε για εκείνον διακοπή, αλλά κυρίως την Ένωση που ήταν by far το πλέον φορμαρισμένο γκρουπ συγκριτικά με τα όλους τους υπόλοιπους. Κάτι που εκτιμώ ότι σωστά αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ τη στιγμή που όλοι στον οργανισμό του Δικέφαλου επιθυμούσαν αν γινόταν μετά το ματς με την ομάδα του Λουτσέσκου, να ακολουθούσαν ανά τρεις μέρες παιχνίδια έως το φινάλε. Λογικό μιας και η αυτοπεποίθηση ήταν στα ουράνια και η ΑΕΚ είχε σούπερ ρυθμό και φορά, το απόλυτο momentum, κάτι που διαπιστώσαμε στο χορτάρι και στα τρία σερί νικηφόρα ματς (με αντίπαλους Ολυμπιακό, Ράγιο Βαγιεκάνο και ΠΑΟΚ): στους συγκεκριμένους αυτούς αγώνες η ομάδα του Νίκολιτς έκανε τρεις νίκες και έβαλε συνολικά επτά τέρματα και δέχτηκε μόλις ένα!

Για την ΑΕΚ σημείωνα όταν έγινε γνωστό το πρόγραμμα των play offs και ευτυχώς τα γραπτά μένουν, πλεον βέβαια αυτό ισχύει και στα όσα λέμε στους Galacticos στο κανάλι του YouTube στο Gazzetta, ότι οι πρώτες δύο αγωνιστικές της διαδικασίας συνιστούσαν ευκαιρία για την ομάδα. Έπαιζε με αντίπαλο εκτός τον Ολυμπιακό και εντός στα καπάκια με τον ΠΑΟΚ προκειμένου αρχικά να διατηρήσει τη διαφορά έστω των δυο βαθμών και φυσικά αν είχε τη δυνατότητα (όπως και έγινε) να αυξήσει την απόσταση από τους διώκτες της. Τώρα τα παιχνίδια αυτά με τον Παναθηναϊκό, τα δυο στη σειρά, έχουν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα για την Ένωση. Πρόκειται για δυο τελικούς οι οποίοι ανάλογα με τα αποτελέσματα και των τεσσάρων ματς, των δυο σερί αγωνιστικών υποχρεώσεων των τεσσάρων ομάδων, ίσως να δώσουν στον Δικέφαλο τον τίτλο! Ωστόσο συνιστούν τελικούς κυρίως γιατί η ΑΕΚ κουβαλάει πλέον ένα μεγαλύτερο πρέπει ανταπόκρισης...

Παράλληλα είναι δυο παιχνίδια στα οποία έχει τη θέση του φαβορί πριν την έναρξή τους ελέω αγωνιστικής κατάστασης του Παναθηναϊκού και των αποτελεσμάτων του (και μέτριας εικόνας του) στη διάρκεια της σεζόν συνολικά. Προσωπικά πάντως ξεκαθαρίζω ότι στα συγκεκριμένα ματς, σε όλα των ομάδων της πρώτης τετράδας, δεν υπάρχουν ποτέ φαβορί ξεκάθαρα και μπορεί εύκολα να το διαπιστώσει κανείς σε όλα τα πρωταθλήματα αλλά και το δικό μας. Επιπρόσθετα η ΑΕΚ έχει ήδη κερδίσει δυο φορές τους πράσινους στο πρωτάθλημα και δεν συνηθίζεται μια ομάδα να επιτυγχάνει τέσσερις νίκες σε βάρος της άλλης στην ίδια σεζόν, όχι δεν γίνεται να συμβεί, επαναλαμβάνω τη λέξη που χρησιμοποίησα: δεν συνηθίζεται. Γεγονός που προσθέτει βαθμό δυσκολίας ανταπόκρισης της Ένωσης στα δύο σερί παιχνίδια που ακολουθούν και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και προσπερνάμε δίχως να το αναφέρουμε καν.

Ας επανέλθουμε λίγο στο θέμα του ρυθμού της ΑΕΚ, κατά πόσο δηλαδή παίζει ρόλο για τον Μάρκο Νίκολιτς αυτό το κομμάτι και επηρεάζει την απόφασή του για την 11αδα και τα πρόσωπα σε αυτή. Η αλήθεια είναι πώς έχει τα διλήμματά του ο Σέρβος τεχνικός και σε κάποιες θέσεις δικαιολογημένα: όπως στο αριστερό άκρο της άμυνας όπου ο Πένραις έχει ανταποκριθεί σούπερ στα δυο πρώτα ματς των play offs, είναι έτοιμος για Παναθηναϊκό, είχε όμως θέμα και παίζεται η συμμετοχή του στη βασική 11αδα με Πήλιο. Έπειτα ο Περέιρα έχει δώσει πράγματα που τα έχει ανάγκη ο κόουτς και η ομάδα αλλά σε κάθε υψηλής έντασης, απαίτησης και υποχρέωσης ματς ο Αργεντινός άσος είναι μέσα πάντα (εφόσον είναι στο 100% προφανώς όπως τώρα) αλλά θέτει δυνατή υποψηφιότητα και ο Γκατσίνοβιτς. Τέλος υπάρχει το ερώτημα του Γιόβιτς, ή τον on fire Ζίνι; Γι' αυτό ξεκίνησα τη συγκεκριμένη παράγραφο με την αναφορά στη λέξη "ρυθμό" μιας και εκτιμώ ότι στο τέλος αυτό θα μετρήσει για τον Νίκολιτς...

Για να κλείσω αυτό το κείμενο επιτρέψτε μου να σας θυμίσω αυτό το αγόρι τον Μάκελι που κατάφερε και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε ματς με τις αποφάσεις του, όλες και όχι μόνο το μούφα πέναλτι που πήγε να δώσει (και στην Ελλάδα το έκανε δυστυχώς και στέρησε με τον VARίστα από την ΑΕΚ το τρίποντο με τον Ολυμπιακό με μούφα επαναλαμβάνω πέναλτι)! Όλοι στην Αγγλία κράζουν και δικαιολογημένα και ο Τζέιμς Γκάραχερ (ο οποίος δεν ήταν στην Αρσεναλ ποτέ) σχολιάζοντας τη διαιτησία του Ολλανδού ανέφερε: "ντροπή για το άθλημα" όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και το σύνολο των αγγλικών Μέσων, ακριβώς ότι είχε πει και ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Ολλανδό διαιτητή τότε, τη λέξη ντροπή του είχε αναφέρει! Τουλάχιστον τρία χρόνια πρωταγωνιστεί σε περίεργες διαιτησίες εντός Ολλανδίας (προ μηνών τον έκραζαν φουλ στη χώρα του) και στα ματς που τον επιλέγουν να σφυρίξει στην Ευρώπη.

***Αλλά τι ασχολούμαστε στ' αλήθεια εδώ ο Λανουά έβαλε ακριβώς την ίδια διαιτητική ομάδα στην Λεωφόρο για το ματς Παναθηναϊκός - ΑΕΚ με εκείνη της προηγούμενης αγωνιστικής! Τι να πει κανείς... Και δεν ασχολείται άνθρωπος σε αυτή την ομοσπονδία!



