Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη νοοτροπία του Μάρκο Νίκολιτς που πρέπει να συνεχίσουν να καταθέτουν οι παίκτες της ΑΕΚ στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος και για τον κόσμο της Ένωσης που είναι πάντα δίπλα της.

Φτάσαμε λοιπόν στην τελική ευθεία μιας μαραθώνιας σεζόν που ξεκίνησε από τα ευρωπαϊκά προκριματικά τον περασμένο Ιούλιο. Και η ΑΕΚ είναι τόσο κοντά στον τίτλο. Ποτέ δεν ήταν το φαβορί για αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά κόντρα σε όλους και σε όλα έδειξε νοοτροπία νικητή σε συνδυασμό με ταπεινότητα και βρίσκεται πλέον τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε στο +5 στην κορυφή. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς, όχι μόνο στο τακτικό κομμάτι, αλλά και συνολικά στον τρόπο προσέγγισης του κάθε ματς ξεχωριστά, οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν αυτό που αρκετοί στο ξεκίνημα της σεζόν μάλλον δεν πίστευαν. Με σύνθημα το «Fight, believe, never give up», του Σέρβου προπονητή.

Το «κάθε παιχνίδι είναι τελικός» και «το μόνο που μετράει είναι ο επόμενος αγώνας» μπορεί να ακούγονταν σαν χιλιοειπωμένα κλισέ, όμως ο Νίκολιτς με αυτή την νοοτροπία πορεύτηκε όλη τη σεζόν. Κρατώντας έτσι προσγειωμένους και συγκεντρωμένους τους παίκτες του μετά από μεγάλα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να τους κάνουν να βγάλουν αλαζονεία. Δεν συνέβη όμως αυτό, γιατί προχώρησε με την μπάλα χαμηλά και με εμπιστοσύνη στο ρόστερ. Έτσι πήγε η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη, φτάνοντας ως τα προημιτελικά του Conference League και έχοντας αυτή τη διαφορά στην κορυφή τέσσερις στροφές πριν το φινάλε.

Ο Νίκολιτς και ο τρόπος προσέγγισης

Σε αυτό το σημείο της σεζόν λοιπόν, όπου θα παιχτούν τα πάντα στα τέσσερα ντέρμπι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, το πάθος για τον τίτλο και πάνω από όλα η απόλυτη προσήλωση στον στόχο της κατάκτησής του θα είναι πιο πολύτιμα στοιχεία από ποτέ. Και αυτό είναι κάτι που ενστερνίζεται όλος ο κιτρινόμαυρος οργανισμός. Τέσσερις αγωνιστικές, τέσσερις «τελικοί» με προτεραιότητα το μεθαυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Νίκολιτς αμέσως μετά το 3-0 επί του ΠΑΟΚ, αλλά και τις επόμενες μέρες με την επιστροφή στις προπονήσεις στα Σπάτα, επαναλάμβανε το ίδιο ακριβώς πράγμα. «Δεν έχει τελειώσει τίποτα». Με αυτή τη νοοτροπία προετοιμάζει τους παίκτες του και για το παιχνίδι της Λεωφόρου και με αυτό πρέπει να έχει «ποτίσει» το μυαλό όλων στην ΑΕΚ. Με το πώς δηλαδή θα πάρουν το διπλό, ανεξάρτητα από το τι θα έχει συμβεί νωρίτερα στην Τούμπα.

Ο Νίκολιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει αποδείξει ότι ξέρει να βάζει στο κλίμα τους ποδοσφαιριστές του για τέτοια παιχνίδια. Βγάζει αυτή τη νοοτροπία του νικητή στον τρόπο που προσεγγίζει τα μεγάλα ματς και διαθέτοντας μεταδοτικότητα οι παίκτες ανταποκρίνονται όπως πρέπει στον αγωνιστικό χώρο. Το έκαναν στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό, το παρουσίασαν κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η διακοπή που ακολούθησε είναι φυσικά ένα ερώτημα για το πώς θα παρουσιαστούν συνολικά οι ομάδες. Ειδικά για την ΑΕΚ που είναι ομάδα ρυθμού. Αν η Ένωση βγάλει την ένταση που είχε το τελευταίο διάστημα, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση και με την αποφασιστικότητα, τότε διαθέτει ό,τι απαιτείται για να κάνει το επόμενο βήμα προς τον μεγάλο στόχο που έχει μπροστά της.

Ενότητα και πάθος για το πρωτάθλημα

Ένα κομμάτι αυτής της ενέργειας θα το δώσει ξανά ο κόσμος της που πάντα είναι δίπλα της για να της δώσει την ώθηση που χρειάζεται. Το σαββατιάτικο απόγευμα από τις 16:30 και μετά θα είναι ξανά κιτρινόμαυρο στην τελευταία προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αναμένεται πολύς κόσμος και αυτή τη φορά, περισσότερος από τις προηγούμενες, στην ανοικτή προπόνηση πριν το ντέρμπι της Λεωφόρου. Η σύνδεση της ομάδας και του κόσμου της ΑΕΚ ήταν και είναι μοναδική. Με τους υπέροχους οπαδούς συνεχώς στο πλευρό της ήρθε το νταμπλ το 2023. Έτσι και τώρα, κόσμος και ομάδα έχουν αυτή την ένωση που χρειάζεται για να πάρουν μαζί αυτόν τον τίτλο. Στο τελευταίο ματς με τον ΠΑΟΚ το γήπεδο εκμηδένισε και αυτό από την πλευρά του τις πιθανότητες του αντιπάλου να διεκδικήσει κάτι, με την ΑΕΚ να βγάζει ορμή και λόγω της ετοιμότητάς της, αλλά και εξ αιτίας της ατμόσφαιρας από τις εξέδρες της κατάμεστης Νέας Φιλαδέλφειας που... έβραζε. Και έτσι θα συνεχίσει, με τη σύνδεση κόσμου και ομάδας που πάντα στην περίπτωση της ΑΕΚ νικούσε τα πάντα.

Τα ματς που έρχονται με τον Παναθηναϊκό, τόσο αυτή την Κυριακή στη Λεωφόρο, όσο και την επόμενη στη Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι δύσκολα. Δεν είναι καθόλου εύκολο να κερδίσει μια ομάδα τέσσερις φορές τον ίδιο αντίπαλο μέσα στην ίδια σεζόν. Και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ένα ντέρμπι. Διότι ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, είναι ένα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, με την ΑΕΚ να μετράει δύο νίκες στην κανονική διάρκεια όπου επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει κάτι από μόνο του. Και πρώτος από όλους το γνωρίζει ο Νίκολιτς.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, στα μάτια τα δικά μου όποια απόφαση και αν πάρει για το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης θα έχει λογική. Προσωπικά θεωρώ πως ένας παίκτης που έχει σκοράρει και τα επτά γκολ στα δύο φετινά ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό και μετράει 20... τεμάχια συνολικά, ο Γιόβιτς δηλαδή, κανονικά ξεκινάει παρότι δεν αγωνίστηκε τελευταία. Από την άλλη αντιλαμβάνομαι και τη φόρμα στην οποία βρίσκεται ο Ζίνι που με την εκρηκτικότητά του είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμος, αλλά και την πολύτιμη δουλειά που κάνει ο Βάργκα και εκτός περιοχής. Πριν το ντέρμπι πάντως όποια απόφαση κι αν πάρει ο Νίκολιτς έχει εξήγηση. Το θέμα είναι και οι 11 που θα ξεκινήσουν, αλλά και αυτοί που θα έρθουν από τον πάγκο, να πετάνε σπίθες για το πρωτάθλημα!