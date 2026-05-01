Ατρόμητος: Χωρίς Γιουμπιτάνα και Μανσούρ στην Τρίπολη
Ατρόμητος και Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τη μεταξύ τους αναμέτρηση στην Τρίπολη (2/5, 19:30), για την 6η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League, έξι ημέρες μετά την εντός έδρας νίκη των Περιστεριωτών επί των Αρκάδων, με ανατροπή.
Ο Ντούσαν Κέρκεζ άφησε εκτός αποστολής τον Ντένζελ Γιουμπιτάνα για λόγους αποφόρτισης. Από την πλευρά του ο Μανσούρ έχει μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και προτιμήθηκε να προστατευθεί εν όψει της συνέχειας και προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο ρίσκο μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του.
Όσον αφορά τον Αστέρα AKTOR ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα αποφασίσει την ημέρα του αγώνα για την τελική 23άδα της αποστολής, όπως άλλωστε συνηθίζει.
Η αποστολή του Ατρομήτου
Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Μπάκου, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας Τσιλούλης, Φαν Βέερτ.
