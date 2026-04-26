Ο Αστέρας καίγονταν για το τρίποντο και προηγήθηκε. Όμως ο εκπληκτικός Ατρόμητος με δύο κεφαλιές (Σταυρόπουλος, Τσακμάκης) έκανε την ανατροπή και με τη μυθική επέμβαση του Χουτεσιώτη στο 97' πήρε μια ακόμη νίκη (2-1) στα playouts. Οι γηπεδούχοι είχαν και δύο δοκάρια με Γιουμπιτάνα, Μπάκου.

Μία ακόμα νίκη για τον σταθερότατο Ατρόμητο. Επικράτησε και του μαχητικότατου Αστέρα Τρίπολης - που και σκόραρε στο Περιστέρι και έβγαλε και άλλες φάσεις για γκολ - με σκορ 2-1.

Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Εν πρώτοις η διάταξη του γηπεδούχου Ατρόμητου ήταν η εξής: Χουτεσιώτης γκολκίπερ, άμυνα με Μουντέ, Μήτογλου, Σταυρόπουλο και Παπαδόπουλο. Κέντρο με Τσιγγάρα και Μουτουσαμί και τριάδα πίσω από τον φορ Μπάκου οι Γιουμπιτάνα, Μίχορλ και Πνευμονίδης.

Ο σχηματισμός του Αστέρα από την άλλη: Παπαδόπουλος στο τέρμα, άμυνα με Σίπσιτς, Αλάγκμπε και Τριανταφυλλόπουλο, κέντρο με Άλχο και Δεληγιαννίδη στα άκρα και Αλμύρα και Γκονζάλες ως εσωτερικούς και μπροστά τους Μπαρτόλο, Κετού και Μακέντα.

Προηγήθηκε ο Αστέρας αλλά ο Ατρόμητος είχε την απάντηση για το 1-1

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα ήταν για τον Ατρόμητο που είχε δοκάρι. Στο 11ο λεπτό ο Γιουμπιτάνα έδειχνε πώς πήγαινε για σέντρα αλλά η μπάλα πήρε ύψος και βρήκε δοκάρι. Στο 27' υπήρξε η τεράστια ευκαιρία του Μακέντα με τελική του με πλασέ που πέρασε πολύ λίγο έξω. Στο 35' ήρθε το 0-1.

Κλέψιμο του Κετού πάνω στον Μουντέ, γύρισμα στον Μακέντα και ο Ιταλός από κοντά σκόραρε για να γίνει το 0-1. Στο 45ο λεπτό ο Ατρόμητος έκανε το σκορ 1-1. Έβγαλε γκολ από πλάγιο και το κεφάλι του Σταυρόπουλου. Το πλάγιο το έκανε ο Μουντές. Το πρώτο 45λεπτο που ήταν κάπως μοιρασμένο έκλεισε στο 1-1.

Δοκάρι ο Μπάκου, γκολ ο Τσακμάκης το 2-1 και τεράστια επέμβαση Χουτεσιώτη

Ο Ατρόμητος θα είχε και άλλο δοκάρι στην επανάληψη και θα έβρισκε και δίχτυα. Στο 64ο λεπτό (του β' 45λεπτου φυσικά) ο Μπάκου ήταν ο παίκτης που είχε δοκάρι. Σούταρε με τον Παπαδόπουλο να αποκρούει και την μπάλα μετά το δοκάρι να παίρνει φάλτσο και να μην καταλήγει γκολ. Το 2-1 όμως ήρθε στο 66'. Ο Τσακμάκης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα δοκάρι και μέσα μετά από κόρνερ. Στο 75ο λεπτό ο Μουτουσαμί έκανε φοβερό κόψιμο πάνω στον Μακέντα που πήγαινε για σου απέναντι στον Χουτεσιώτη.

Ακολούθως στο 85' ο Μπάκου δεν πρόλαβε τον Παπαδόπουλο και ο Καραμάνης με σουτ έστειλε την μπάλα ψηλά έξω ενώ ήταν σε καλή θέση. Στο 87ο λεπτό ο Όκο δεν πρόλαβε να πάρει κεφαλιά μετά την σέντρα του Καλτσά χάνοντας πολύ καλή φάση. Τα τελευταία λεπτά είχαν φουλ ενδιαφέρον με πίεση και από τις 2 ομάδες για να βρουν ένα ακόμα γκολ. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων ο Χουτεσιώτης ήταν ο μεγάλος ήρωας του Ατρόμητου. Έβγαλε με το ένα χέρι την κεφαλιά του Όκο και ενώ είχε μπει στην περιοχή και ο πορτιέρε Παπαδόπουλος.

MVP: Οι Χουτεσιώτης και Ματουσαμί. Ο πρώτος για την επέμβαση στο τέλος και ο Ματουσαμί για το καίριο κόψιμό του πάνω στον Μακέντα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι Σταυρόπουλος και Τσακμάκης για τα γκολ τους από την πλευρά του Ατρόμητου. Ο Μακέντα μπαίνει εδώ καθαρά για το γκολ του.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Παπαδόπουλος και Όκο κυρίως. Ο πορτιέρε του Αστέρα είχε ευθύνη - όπως και η άμυνά του - στο 1-1 του Ατρόμητου και ο Όκο έχει χάσει 2 μεγάλες φάσεις.

Η ΓΚΑΦΑ: Εδώ μπαίνουν και τα 2 γκολ που δέχθηκε ο Αστέρας. Όπως και η φάση με το τέρμα του Μακέντα για το πώς πήραν την μπάλα οι Αρκάδες.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχαν τα παραπονάκια τους οι παίκτες των 2 ομάδων για φάουλ και κάρτες. Δεν έχει γίνει κάτι φοβερό από πλευράς λάθους ή λαθών.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Πιο ουσιαστικός ο Ατρόμητος από τον αντίπαλό του. Οι 2 ομάδες είχαν τις φάσεις τους για γκολ όμως οι Περιστεριώτες υπήρξαν πολύ πιο αποτελεσματικοί και βρήκαν γκολ από αμυντικούς τους.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Μουντές (76' Τσιλούλης), Μήτογλου (46' Τσακμάκης), Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μπάκου, Γιουμπιτάνα (76' Ουκάκι), Μίχορλ (60' Τσούμπερ) και Πνευμονίδης (83' Καραμάνης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Σίπσιτς, Αλάγκμπε (71' Σιμόνι), Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Δεληγιαννίδης (78' Τερεζίου), Αλμύρας (78' Τζανδάρης), Γκονζάλες, Μπαρτόλο, Κετού (59' Καλτσάς) και Μακέντα (78' Όκο).