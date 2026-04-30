Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ μείωσε την ποινή του προπονητή του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ.

Έπιασε... τόπο η έφεση που άσκησε ο Ατρόμητος, αναφορικά με την ποινή που είχε επιβληθεί στον Ντούσαν Κέρκεζ, για το φραστικό επεισόδιο που είχε με τον διαιτητή Κατοίκο, καθώς και για απόπειρα βιαιοπραγίας.

Ο 49χρονος είχε τιμωρηθεί με αποβολή 7 αγωνιστικών από το αρμόδιο όργανο, ωστόσο η ποινή αυτή εν τέλει μειώθηκε, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ.

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρει η ενημέρωση, στον Κέρκεζ επιβλήθηκε τιμωρία 4 αγωνιστικών, καθώς και πρόστιμο 250 ευρώ για τα όσα συνέβησαν με τον ρέφερι Κατοίκο, οπότε ο Βόσνιος τεχνικός θα βρεθεί κανονικά στον πάγκο της ομάδας του Περιστερίου στα τελευταία παιχνίδια των Playouts. Θυμίζουμε πως ήδη έχει εκτίσει 2 αγωνιστικές.

Η ενημέρωση:

Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση του προπονητή του Ατρομήτου Dusan Kerkez. Μεταρρυθμίζει την υπ’ αριθμ 121/2026 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League. Επιβάλλει στον εκκαλούντα την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού των τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 δ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Απαλλάσσει τον εκκαλούντα από την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 10 παρ.1 ε του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Δέχεται την έφεση του τού σωματείου ΠΑΣ Αχέρων Καλαμακίου. Εξαφανίζει την υπ’ αριθμ. 14/09.4.2026 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας. Δικάζοντας την υπ’ αριθμ. πρωτ. 161/31.3.2026 καταγγελία - ένσταση του Αθλητικού Σωματείου ΠΑΣ Πρέβεζας Λευκάδας 2016, απορρίπτει την από 31-3-2026 καταγγελία - ένσταση του εφεσίβλητου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΠΑΣ Πρέβεζας 2016.