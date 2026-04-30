Ο μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης αντάμειψε παίκτες και μέλη της ομάδας για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με μισό εκατομμύριο ευρώ.

Ο Μιχάλης Μπούσης πλέει σε πελάγη ευτυχίας από το βράδυ του Σαββάτου. Ο μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ είδε τους κόπους του ν' ανταμείβονται με την κατάκτηση του Κυπέλλου και με τη σειρά του αντάμειψε τους ποδοσφαιριστές για τη χαρά που έδωσαν στον ίδιο, αλλά και τον κόσμο της ομάδας.

Ο ΟΦΗ πήρε τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας του έπειτα από 39 χρόνια και φυσικά ο Μπούσης δεν θα μπορούσε ν' αφήσει τους ποδοσφαιριστές χωρίς ένα μεγάλο δώρο.

Ο Μπούσης, λοιπόν, έδωσε στους παίκτες του ΟΦΗ και σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα πριμ ύψους 500.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο φυσικά που έχει δοθεί στην ιστορία του συλλόγου, ο οποίος τη νέα σεζόν να θυμίσουμε ότι έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase, έστω και του Conference League, άρα κι επιπλέον έσοδα για τον σύλλογο.