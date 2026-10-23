Ακόμη πιο ισχυρή έγινε η παρουσία της Ελλάδας στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, χάρη στις ευρωπαϊκές επιτυχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με τις απώλειες των βασικών ανταγωνιστών της.

Ιδιαίτερα θετικός ήταν ο απολογισμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League και να διατηρεί το απόλυτο των νικών στη διοργάνωση.

Η τρίτη διαδοχική επιτυχία των Ερυθρόλευκων απέφερε 400 βαθμούς στην Ελλάδα, ενώ άλλους τόσους πρόσθεσε ο Παναθηναϊκός, ανεβάζοντας τη συνολική συγκομιδή της χώρας στους 46.612 βαθμούς. Παράλληλα, ευνοϊκά εξελίχθηκαν και τα αποτελέσματα των ομάδων που εκπροσωπούν τις χώρες οι οποίες διεκδικούν τη 10η θέση.

Η Τσεχία είδε τη Βικτόρια Πλζεν να γνωρίζει εντός έδρας ήττα από τη Λέφσκι Σόφιας και τη Σπάρτα Πράγας να φεύγει χωρίς βαθμολογικό όφελος από την αναμέτρηση στον Πειραιά. Η μοναδική της προσθήκη προήλθε από την ισοπαλία της Γιάμπλονετς απέναντι στην Μπράιτον, η οποία απέφερε 200 βαθμούς.

Περιορισμένη ήταν και η συγκομιδή της Πολωνίας, καθώς μόνο η Λεχ Πόζναν συνεισέφερε βαθμούς, την ώρα που η Γιαγκελόνια ηττήθηκε από την Άντερλεχτ.

Έτσι, η Ελλάδα αύξησε τη διαφορά της από τους διώκτες της στους 887 βαθμούς, απόσταση που αντιστοιχεί σε κάτι περισσότερο από δύο νίκες. Η Ελλάδα εδραιώνεται στη 10η θέση της κατάταξης της UEFA, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα στη μάχη για τη διατήρησή της.



Η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 52.275 (4/5)

10. Ελλάδα 46.612 (4/5)

11. Τσεχία 45.725 (4/5)

12. Πολωνία 45.725 (2/5)

13. Νορβηγία 40.212 (4/5)

14. Δανία 40.056 (4/4)